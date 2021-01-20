Арест как меру пресечения в Казахстане используют для психологического давления – депутат

Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Арест в виде меры пресечения часто используется как способ психологического давления на тех, кто отказывается признавать вину, считает депутат мажилиса Дания Еспаева.

«В депутатскую фракцию ДПК «Ак жол» поступают обращения адвокатов, действующих в интересах граждан, волею судьбы оказавшихся под следствием, с жалобами на неоднозначное применение норм уголовно-процессуального законодательства при избрании меры пресечения. В обращениях приводятся примеры многочисленных нарушений конституционных прав их подзащитных со стороны следственных, надзорных и судебных органов, которые, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, отказываются применять на период досудебного расследования меру пресечения, не связанную с реальным содержанием под стражей. Адвокаты уверены, что данный подход является одним из способов давления в отношении привлекаемых лиц за непризнание своей вины», — сказала Еспаева на заседании мажилиса в среду.

Кроме того, она отметила, что следственные органы также неоднократно продлевают сроки содержания под стражей.

«Также, в моду следственных органов вошло и неоднократное продление сроков содержания под стражей. Сама же процедура продления зачастую проходит с нарушениями норм УПК РК. При этом, неоднократные ходатайства адвокатов на указанные нарушения и требования об изменении меры пресечения остаются без удовлетворения», — отметила она.

По словам депутата, эта мера пресечения все чаще применяется как психологический метод давления в отношении женщин, воспитывающих в одиночку несовершеннолетних детей либо имеющих на иждивении престарелых родителей.

«К примеру, обвиняемая Алданиш Нурайым содержится под стражей с 1 февраля 2020 года и срок ареста которой уже дважды продлевался, а ходатайства адвоката об изменении ей меры пресечения, как вдове, матери двух несовершеннолетних детей, оставлен без удовлетворения», — подчеркнула Еспаева.

Также она напомнила о деле Айсулу Мукажановой, «находящейся в СИЗО с 24 октября 2020 года лишь за то, что продала свою квартиру, собственником которой являлась и никаких обременений на имуществе не было».

«Адвокат Мукажановой уверен, что дело вообще не имеет ничего общего с уголовным преступлением, поскольку в настоящее время рассматривается гражданское дело по продаже спорной квартиры, принадлежащей ей на праве собственности. При этом у обвиняемой есть постоянное место жительства, где она проживает с детьми и 83-летней матерью, за которой кроме нее некому ухаживать», — сказала депутат.

По мнению парламентария, практика показывает, что нормы, определяющие избрание меры пресечения, «являются нерабочими, а органы, ведущие уголовный процесс, применяют их по своему усмотрению».

«То есть налицо двоякое применение одних и тех же норм кодекса, которые фактически превратились в инструмент давления на несогласных с выдвинутыми в отношении них обвинениями. (…) Необходимо прекратить порочную практику заключать людей под стражу до вынесения приговора суда, в случае наличия смягчающих обстоятельств по делу», — заявила Еспаева.

В связи с этим депутат попросила генерального прокурора Гизата Нурдаулетова при избрании меры пресечения требовать от органов, ведущих уголовный процесс, неукоснительного соблюдения норм уголовно-процессуального кодекса Казахстана.

Алданиш Нурайым – риелтор, которая проходит фигурантом по делу о продаже участков около аэропорта Алматы. Адвокаты неоднократно заявляли о давлении на Алданиш за то, что она не признает вину. В числе нарушений, на которые указывает ее защита, также то, что ей даже не дали ознакомиться с материалами дела, по которому ее подвергли уголовному преследованию.