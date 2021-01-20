Внести поправки в Земельный кодекс до окончания моратория на продажу земли просит мажилисмен

Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Правительство должно оперативно внести изменения в Земельный кодекс РК, поскольку действие моратория на продажу земли заканчивается в 2021 году, заявил депутат мажилиса Азат Сембинов.

«В 2021 году мораторий на некоторые нормы земельного кодекса завершится. По этому вопросу должно быть принято решение (…) Мы считаем необходимым оперативно внести соответствующие поправки земельное законодательство с учетом окончания срока действия моратория. Партия «Ак Жол» считает, что правительству Республики Казахстан необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в Земельный кодекс и поставить точку для разрешения земельного спора, который беспокоит страну», — сказал Семибинов на заседании мажилиса в среду.

Он напомнил о прошедших пять лет назад митингах и отметил, что у населения сложилась своя позиция по этому вопросу.

«Острая общественная дискуссия, состоявшаяся за эти пять лет, показала, что у населения сформировалось четкое видение земельного вопроса, но позиция населения по земле пока не узаконена», — добавил Сембинов.

Напомним, 1 сентября 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, напомнил, что 31 декабря 2021 года в Казахстане завершится земельный мораторий, и заверил, что «земля иностранцам продаваться не будет». Однако, по его словам, «правительство должно в полной мере задействовать в экономический оборот сельскохозяйственные земли», привлечение инвестиций в аграрный сектор, по мнению президента, «необходимо как воздух».