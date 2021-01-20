Чиновник из акимата Алматы возглавил городской метрополитен

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Алматы. 20 января. КазТАГ Назначен новый руководитель КГП «Метрополитен», сообщает пресс-служба коммунального госпредприятия.

«Главой КГП «Метрополитен» города Алматы стал Сагындык Телибаев», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Телибаев с февраля 2019 года был начальником управления городской мобильности Алматы, до этого работал в отделе дорожной инфраструктуры управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города. При этом трудовую деятельность он начинал в метрополитене с должности горно-технического инспектора отдела капитального строительства АО «Алматыметроқұрылыс».

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