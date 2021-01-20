Средний бизнес Казахстана просят освободить от налогов и не банкротить до 1 апреля

Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Распространить освобождение от налогов на средний бизнес, провести налоговую амнистию и продлить приостановление дел о банкротстве частных предприятий до 1 апреля, предложил депутат мажилиса Азат Перуашев.

«Необходимо распространить освобождение от налогов на пострадавшие от карантина средние предприятия до восстановления их оборотов и платежеспоспобности на уровне докризисного периода, запретить налоговым органам и банкам доводить действующий средний бизнес до банкротства неадекватными суммами претензий, продлить приостановление дел о банкротстве частных предприятий до 1 апреля, провести для пострадавших от коронакризиса средних предприятий налоговую амнистию по списанию сумм налоговой задолженности, штрафов и пени»,- сказал Перуашев на заседании мажилиса в среду.

Государство поддержало, по его словам, по налогам малый и микро-бизнес, а средний бизнес оказался за рамками этой поддержки.

Среднее предпринимательство, по его данным, составляя всего 0,2% субъектов МСБ, формирует до 20% объемов производства в секторе, и порядка 6,6% от всей экономики Казахстана. В среднем бизнесе занято более 360 тыс. человек.

«Малый бизнес – это главным образом торговля, сфера услуг и крестьянские хозяйства, а любое предприятие обрабатывающей промышленности, по объективным причинам, связанным со стоимостью оборудования и производственной инфраструктуры – начинается с уровня средних компаний. Однако сегодня усиливается налоговый прессинг на средний бизнес, доначисляются нередко суммы в несколько раз превосходящие годовые обороты компаний. По недавней оценке Всемирного банка, количество бедных в Казахстане в результате пандемии вырастет на 1,5 млн человек», — отметил Перуашев.