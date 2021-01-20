Хищения, насилие и вакцинация: Реалии начала 2021 20.01.2021 14:00 Евгения САЗОНОВА Общество 53 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 31 Похожие материалы: Fitch прогнозирует сокращение долга Казахстана относительно ВВП в 2021-2022 годы Подготовка к первым в 2021 году пускам началась на космодроме Байконур Строительство частной трассы «Меридиан» из России в Китай через Казахстан начнут в 2021 году А был ли выбор? Нарушения и репрессии как итог Сайлау — 2021 «Имитация модернизации. Чего ждать от новых политических реформ?». «Мамин остался, поскольку устраивает все политические силы страны». «Вакцинация российским «Спутник V» начнется 1 февраля в Казахстане». «Бии Туркестанской области как проявление народной демократии?»