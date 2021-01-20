Глава МИД Казахстана поговорил с заместителем генсека ООН

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Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Вице-премьер – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди поговорил с заместителем генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Фекитамоелоа Катоа Утойкаману, сообщает пресс-служба казахстанского МИДа.

«Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел телефонный разговор с заместителем генерального секретаря ООН, высоким представителем генерального секретаря ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам Фекитамоелоа Катоа Утойкаману», — говорится в сообщении в среду.

В ходе разговора собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия между Республикой Казахстан и ООН по содействию развитию уязвимых развивающихся стран, в том числе в рамках глобального председательства нашей страны в Группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ) на 2020-2021 годы.

Утоикаману высоко оценила председательство нашей страны в группе, отметив, что за истекший год «Казахстану удалось заметно повысить авторитет группы РСНВМ и общую осведомленность международного сообщества об особенной уязвимости таких стран», и выразила готовность оказывать всю необходимую поддержку казахстанскому председательству.

«Казахстан продолжит отстаивать и продвигать интересы стран группы на всех соответствующих площадках и поделился ключевыми приоритетами председательства в 2021 году», — заверил, в свою очередь, Тлеуберди.

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Учитывая, что данная группа уязвимых стран, является наиболее пострадавшей от COVID-19, собеседники отметили важность привлечения международных партнеров и доноров для финансирования конкретных проектов в сфере развития в РСНВМ. В этой связи особое значение придается реализации Дорожной карты по ускорению прогресса в решении проблем РСНВМ, связанных, в первую очередь, с удаленностью от мировых рынков и зависимостью от транзитных стран. Документ, принятый в сентябре 2020 года по инициативе казахстанского председательства, нацелен на объединение усилий всех заинтересованных сторон для ускоренной реализации проектов по содействию РСНВМ на период до 2024 года.

В Группу развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, входит 32 страны с населением более полумиллиарда человек. Казахстан является самым крупным территориально и самым удаленным от мирового океана (более чем 3000 км) государством без выхода к морю.

 

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