Трамп покинул Белый дом перед инаугурацией Байдена

Алматы. 20 января. КазТАГ – 45-й президент США Дональд Трамп покинул Белый дом перед инаугурацией Джозефа Байдена, передает корреспондент агентства.

На кадрах американского телевидения, распространяемых в среду, показано, как Трамп вместе со своей супругой Меланией покидают Белый дом на вертолете. Супружеская пара отправилась во Флориду и не примет участия в инаугурации Байдена, нарушив тем самым многолетнюю политическую традицию США.

Церемония принесения присяги Байдена на посту президента в рамках его инаугурации запланирована на 12.00 (23.00 по времени Нур-Султана).

Напомним, 6 января после выступления Трампа на митинге в Вашингтоне, на котором он утверждал, что у него якобы «украли» победу, его сторонники ворвались в Капитолий. После начала беспорядков действующий президент призвал «трампистов» разойтись по домам, однако продолжал утверждать о незаконности итогов выборов. К моменту, когда участники беспорядков ворвались в Капитолий и устроили погромы, законодатели успели эвакуироваться и спасти от уничтожения бюллетени с голосами выборщиков, которые стали определяющими на прошедших выборах. В итоге спецназ вытеснил протестующих из Капитолия и утверждение итогов выборов возобновилось. В результате беспорядков погибли четыре человека, десятки пострадали, в их числе – полицейские. В Вашингтоне до инаугурации Джо Байдена действует режим чрезвычайной ситуации. 7 января конгресс США на совместном заседании обеих палат после снятия всех возражений сертифицировал победу Байдена на президентских выборах, тем самым завершив последние формальности перед инаугурацией лидера демократов 20 января.

3 ноября 2020 года кандидат от Демократической партии Джозеф Байден набрал необходимые голоса выборщиков и выиграл президентские выборы в США. Он станет 46-м президентом Соединенных Штатов. 45-й президент – представитель Республиканской партии Дональд Трамп не смог переизбраться на второй срок.

В настоящий момент Трамп вовлечен в процедуру импичмента – она стал первым президентом в истории США, которому импичмент объявлен дважды.