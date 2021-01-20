МИД выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших в Мадриде граждане Казахстана

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Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Министерство иностранных дел РК выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших в Мадриде граждане Казахстана, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«20 января около 15.00 по местному времени (около 20.00 по времени Нур-Султана) в городе Мадрид в одном из зданий по улице Толедо произошел взрыв. По предварительным данным, в результате взрыва есть погибшие и раненные. Консул Казахстана в Мадриде находится на связи с местными властями. В настоящее время выясняется, есть ли среди погибших и пострадавших граждане Казахстана», — сообщили в МИД РК в среду.

Ранее стало известно, что причиной взрыва, почти полностью уничтожившего здание в центральной части испанской столицы, могла быть утечка газа.

 

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