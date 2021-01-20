«Коммерческой тайной» назвал свою зарплату глава Фонда соцмедстрахования Казахстана

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Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Бибихан Серикова. «Коммерческой тайной» назвал свою заработную плату председатель правления Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Казахстана Болат Токежанов, передает корреспондент агентства.

«Что касается оклада председателя и моих заместителей, это у нас относится к категории коммерческой тайны», — заявил Токежанов на брифинге в среду.

На вопрос журналиста, почему это является коммерческой тайной, он заявил: «Когда я подписывал контракт, к сожалению, я подписал документ о неразглашении информации».

По его словам, в 2021 году не планируется пересмотр размера заработной платы.

Он также заявил, что схема окладов ФСМС была утверждена в 2017 году советом директоров, и с тех пор она не менялась.

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