«Отбасы банк» и БВУ утверждены операторами по использованию изъятых из ЕНПФ накоплений

Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – АО «Жилищный строительный сберегательный банк (ЖСБК) «Отбасы банк» и банки второго уровня (БВУ) операторами по использованию части накоплений, изъятых из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), передает корреспондент агентства.

«Определить уполномоченными операторами по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ: в целях улучшения жилищных условий – АО «ЖСБК «Отбасы банк»; в целях улучшения жилищных условий путем внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, частичного или полного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, рефинансирования ипотечного жилищного займа – БВУ; в целях оплаты лечения – АО «ЖСБК «Отбасы банк», — говорится в постановлении правительства в среду.

При этом, большинство норм считаются вступившими в силу с 1 января, однако есть исключение. Так, с 1 апреля вступает в силу следующая норма: ЕНПФ в течение двух рабочих дней со дня поступления уведомления представляет государственной корпорации сведения о наличии индивидуального пенсионного счета и суммах пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов получателя с проставлением ЭЦП в соответствии с форматом, установленным соответствующим соглашением, заключенным между ЕНПФ и Государственной корпорацией.

Напомним, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, объявил, что в 2021 году 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или передачу в управление управляющим компаниям. 23 декабря пакет соответствующих поправок был одобрен в парламенте и передан на подпись президенту. 2 января Токаев подписал закон об изъятии части пенсий на улучшение жилищных условий.

20 января депутат мажилиса Аманжан Жамалов заявил о том, что 761 тыс. граждан ждут от правительства принятия правил изъятия средств из ЕНПФ – он призвал ускорить принятие необходимых нормативно-правовых актов (НПА) и ввести их в действие до конца января 2021 года.