Сколько получали предшественники скрывающих свою зарплату руководителей ФСМС Казахстана

Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Председатель правления Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Казахстана Болат Токежанов отказался назвать свою зарплату, однако редакции КазТАГ стали известны размеры вознаграждений предыдущего руководства фонда.

«По состоянию на 31 декабря 2019 года ключевой управленческий персонал состоит из членов правления фонда общей численностью четыре человека (на 31 декабря 2018 года – восемь человек). Общая сумма вознаграждения ключевого управленческого персонала, включенная в состав административных расходов в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе составила Т76 662 тыс. за год, закончившийся 31 декабря 2019 года», — говорится в финансовой отчетности ФСМС за 2019 год.

В 2018 году общая сумма вознаграждения топ-менеджмента, когда он состоял из восьми человек, составила Т190 019 тыс.

«Вознаграждение ключевого управленческого персонала включает заработную плату, оплачиваемые отпуска и иные выплаты в соответствии с внутренними положениями фонда», — сказано в документе.

Таким образом, в среднем каждый топ-менеджер ФСМС за 2018 год получил по Т23 752 375 (или Т1 979 364,5 в месяц), а за 2019 год – по Т19 165 500 (или по Т1 597 125) в месяц. Финансовой отчетности за 2020 год пока нет.

Сейчас в правлении ФСМС числятся пять человек.

Как заявил ранее сам Токежанов, схема окладов ФСМС была утверждена в 2017 году советом директоров, и с тех пор она не менялась. Таким образом, даже если взять за основу среднее арифметическое значение (Т1 788 244,75 в месяц на топ-менеджера или Т21 458 937 в год), то получится, что действующее руководство фонда в составе пяти человек получает порядка Т107 млн в год. Для сравнения – официальная минимальная заработная плата на 2021 год составляет Т42,5 тыс. (42500 тенге), это более чем в 42 раза меньше, чем в среднем вероятно прямо сейчас зарабатывают представители топ-менеджмента ФСМС.

Отказ Токежанова раскрыть размер своей зарплаты уже вызвал возмущение казахстанцев, многие считают недопустимой формулировку «коммерческая тайна» в отношении некоммерческого акционерного общества, которым является ФСМС. Также общественность указывает на то, что обязательность взносов не является добровольной, фонд получает средства от населения Казахстана, таким образом и топ-менеджент фонда получает зарплату фактически из народных денег, но сколько именно берет у народа за свои «услуги», не раскрывает, ссылаясь на некую «коммерческую тайну».

Отметим, что назначению Токежанова на пост главы ФСМС предшествовал скандал, разгоревшийся в Казахстане в разгар пандемии коронавируса. Так, 10 июля 2020 года на расширенном заседании правительства Токаев в связи с ситуацией с коронакризисом поручил уволить руководителей ФСМС и «СК-Фармация», и в случае необходимости провести расследование. По мнению главы государства, все хотят работать в «СК-Фармация», «клановые интересы какие-то вокруг этой организации». Кроме того, он отметил, что в ФСМС «нужно поставить более делового и менее гламурного человека». Вечером 10 июля стало известно, что Айбатыр Жумагулов покинул пост главы ФСМС, а Берик Шарип – главы «СК-Фармация». Токежанов возглавил ФСМС 12 июля 2020 года.