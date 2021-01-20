США обвинили Китай в геноциде уйгуров и других живущих в СУАР этнических меньшинств

Алматы. 20 января. КазТАГ – США обвинили Китай в геноциде уйгуров и других живущих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) этнических меньшинств, сообщает Deutsche Welle.

«Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник, 19 января, обвинил власти Китая в геноциде уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в СУАР», — говорится в сообщении в среду.

По словам главы госдепа США, «речь идет о преступлениях против человечности, включающих произвольные задержания или иное ограничение физической свободы более миллиона мирных жителей, насильственную стерилизацию, пытки, принудительный труд, а также драконовские ограничения свобод вероисповедания, выражения мнений и передвижения».

«Подобные действия являются оскорблением китайского народа и цивилизованных наций во всем мире. КНР и Коммунистическую партию Китая необходимо привлечь к ответственности», — сказал Помпео.

Вашингтон призвал Пекин немедленно освободить всех произвольно задержанных покончить с пытками и насилием в местах пребывания задержанных, прекратить преследование уйгуров и других меньшинств.

«Госдепартамент США продолжит собирать информацию о происходящем в СУАР», — отметил Помпео.

Президент США Дональд Трамп в июне 2020 года подписал закон о санкциях в отношении Китая из-за притеснения уйгуров, в ответ КНР ввела штрафные меры в отношении ряда американских чиновников.

Уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в СУАР на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – муссульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.