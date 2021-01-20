Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Сильные осадки ожидаются в ближайшие дни на юге и востоке Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Слияние северного и южного циклонов вызовет сильные осадки, на юге и востоке республики», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 21-23 января.

Местами усиление ветра, на юге и востоке, а также в центре, до очень сильного, местами с метелями, туманом, гололедом.

«В северных регионах ожидается понижение температуры воздуха ночью до -25-30», — предупредили синоптики.