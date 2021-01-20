Субсидировать подключение малоимущих к газовому отоплению предлагают в Казахстане

Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Выделять из средств местных бюджетов субсидии малоимущим гражданам Казахстана на подключение к газовому отоплению предлагает депутат мажилиса Айжан Скакова.

«Согласно официальным и независимым данным, на сегодняшний день ключевыми факторами загрязнения воздуха является отопление частного сектора твердым топливом и выхлопы автотранспорта.(…) В связи со сложившейся экологической ситуацией считаем необходимым (…) предусмотреть механизм субсидирования подключения домов в частном секторе к газовой сети, приобретения и установки отопительного оборудования для социально уязвимых слоем населения – многодетных семей, матерей-одиночек, семей, имеющих лиц с инвалидностью и пенсионеров. Источником субсидирования должны стать местные бюджеты», — сказала Скакова на заседании мажилиса в среду.

Она подчеркнула, что «в настоящее время минимальная стоимость подключения к газовой сети, приобретения и монтажа газового отопительного оборудования составляет только от Т400 тыс., что является неподъемной суммой для малообеспеченных граждан».