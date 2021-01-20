Продкорзина подорожала, а фактическая минимальная зарплата упала до Т37,4 тыс. – депутат

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Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Бибихан Серикова. Фактическая минимальная зарплата в Казахстане уменьшилась и составляет Т37 400, сообщил депутат мажилиса Айбек Паяев.

«По сравнению с прошлым годом стоимость условной продовольственной корзины в Казахстане увеличилась почти на 14%. Номинальная минимальная зарплата в Казахстане не изменилась и составляет 42500 тенге. Но из-за повышения страховых взносов фактическая минимальная зарплата уменьшилась с прошлого года, теперь составляет Т37,4 тыс.», — сказал Паяев на заседании мажилиса в среду.

Мажилисмен сравнил данный показатель с минимальными зарплатами других стран.

«В качестве примера в Украине минимальная зарплата выросла на 27%, в Польше на 9,8%, в Беларуси на 6,7%, в России на 5,5%. Как вы видите, это не выдержит никакой критики», — считает он.

По его словам, в Казахстане состояние граждан с минимальным заработком ухудшилось.

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«А ведь для обеспечения достойного уровня жизни казахстанцев минимальная зарплата должна коррелировать не только со средней зарплатой, но и с реальной стоимостью жизни, обязательно с учетом возможного наличия неработающих членов семьи», — добавил Паяев.

Напомним, 17 января КазТАГ сообщал о том, что Казахстан второй год подряд оказался худшим в рейтинге минимальных зарплат.

 

 

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