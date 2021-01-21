Тараз. 21 января. КазТАГ – 10 человек попали под следствие по делу об ущербе в Т10 млрд государству в Таразе, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов.

«Сотрудниками департамента экономических расследований по Жамбылской области КФМ МФ РК в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся в период 2009-2020 годов незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Тараза. В ходе следствия установлено, что преступная группа из 10 человек, а также участников, которые непосредственно были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, осуществляла поиск контрагентов-покупателей, обналичивание денежных средств в банках второго уровня и другое», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Сумма причиненного государству ущерба оценивается в Т10 млрд.

«В целях обеспечения конфискации наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму свыше Т1 млрд. В настоящее время уголовное дело окончено производством и направлено в суд», — добавили в КФМ.