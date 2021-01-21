Ввести разрешительную систему на автоперевозки из Грузии предлагают в сенате Казахстана

Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Мадина Алимахнова. Ввести разрешительную систему на двусторонние и транзитные перевозки из Грузии предлагают в сенате Казахстана.

«В настоящее время между двумя странами, не включая перевозку опасных и крупногабаритных грузов, двусторонние, транзитные, а также перевозки в/из третьи страны осуществляются на безразрешительной основе. Принимая во внимание, что безразрешительная система дает преимущество грузинским транспортным операторам при осуществлении автомобильной перевозки, не создает условия для защиты интересов отечественных перевозчиков», — сказал в четверг министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов, представляя в сенате проект закона «О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Грузии о международном автомобильном сообщении от 6 марта 2007 года».

Отметил, что если в 2020 году из перевезенных в импортно-экспортном сообщении 18,096 тыс. тонн груза 29% приходится на долю отечественных перевозчиков, то 57% было перевезено грузинскими транспортными операторами.

«Основными причинами вышеуказанного являются: рост парка транспортных средств на международных перевозках в Грузии. Если у нас в стране 7754 единиц, то в Грузии 8901 единицы; открытие Грузинско-Турецких, Грузинско-Украинских совместных предприятий в Грузии за последнее время; возможность Грузии выхода к морю», — пояснил Атамкулов.

По его мнению, введение разрешительной системы позволит установить паритет на рынке грузовых перевозок автотранспортом между двумя странами; будет способствовать увеличению доли отечественных перевозчиков; создаст условия для увеличения дохода отечественных перевозчиков и соответственно обновления парка.

Закон был одобрен сенатом.