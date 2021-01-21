Экс-ответсек МНЭ РК после ликвидации института ответсекретарей возглавил аппарат МНЭ

Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Бывший ответственный секретарь министерства национальной экономики Казахстана Арман Джумабеков после ликвидации института ответственных секретарей возглавил аппарат МНЭ, передает корреспондент агентства.

«Приказом министра национальной экономики РК Джумабеков Арман Даирович назначен на должность руководителя аппарата министерства национальной экономики РК», — сообщает пресс-служба премьер-министра.

Джумабеков занимал пост ответсека МНЭ с июля 2019 года по 19 января 2021 года, до этого в 2019 году он был первым вице-министром нацэкономики, а еще раньше – с 2018 года так же был ответсеком МНЭ.

Напомним, 1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, отметил, что «институт ответственных секретарей следует упразднить, их обязанности возложить на руководителей аппаратов министерств». По словам главы государства, «спрос должен быть с одного человека – министра, назначаемого президентом».

Позднее МИА КазТАГ сообщило, что не менее 15 назначаемых президентом Казахстана топ-чиновников потеряют работу в связи с последним поручением Токаева. Со списком можно ознакомиться здесь. Освобождение ответсеков происходило постепенно, последние восемь из них лишились указанных постов 19 января.