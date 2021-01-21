Обвиненные в нарушении договора о ЕАЭС «Яндекс» и Mail.ru могут избежать штрафов

Алматы. 21 января. КазТАГ – Обвиненные в нарушении договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) российские интернет-компании «Яндекс» и Mail.ru могут избежать штрафов, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«ЕЭК в рамках рассмотрения заявлений о признаках нарушений антимонопольного законодательства ЕАЭС на действия (бездействия)«Яндекс» и «Мэйл.ру» применит процедуру урегулирования разногласий без назначения расследования и наложения штрафов. В феврале комиссия начнет консультации с участием «Яндекс»,«Мэйл.ру», заявителя – Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) и антимонопольных органов стран ЕАЭС для выработки комплекса мер, направленных на восстановление конкуренции», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

В ЕЭК считают, что «применение механизма досудебной медиации позволит найти баланс между интересами интернет-гигантов и потребителями их услуг, а также поспособствует развитию конкуренции в цифровой среде».

Напомним, в конце декабря в ЕЭК поступили заявления о признаках нарушения «Яндекс» и «Мэйл.ру» антимонопольного законодательства ЕАЭС (статья 76 Договора о ЕАЭС). Как уточнили в середине января в ЕЭК, российские интернет-компании обвиняются в злоупотреблении доминирующим положением.