Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Главы МИД Казахстана и Китая обсудили ситуацию на госгранице, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди и член государственного совета, министр иностранных дел КНР Ван И провели переговоры по телефону. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития казахстанско-китайских отношений в сферах политики, безопасности, экономики и торговли, а также в борьбе с COVID-19. Стороны обсудили возможные пути решения сложившейся ситуации на пунктах пропуска границы РК-КНР», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как отмечается, собеседники также «сверили часы» по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия двух стран в рамках международных организаций.

Напомним, 14 декабря КазТАГ приводил ответ премьер-министра Аскара Мамина на запрос депутатов мажилиса, в котором глава кабмина сообщил, что Казахстан передал Китаю ноту и ведет переговоры в связи с ситуацией на границе.