Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Правила использования части пенсий на улучшение жилищных условий утвердили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемые правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — говорится в приказе министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова в четверг.

Документ устанавливает следующий порядок использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий:

— Для использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий заявитель самостоятельно получает из ЕНПФ информацию о доступной сумме единовременной пенсионной выплаты, в том числе через интернет-ресурс ЕНПФ.

— Заявитель посредством ЭЦП или иным электронным способом, установленным внутренним документом уполномоченного оператора, авторизуется на интернет — ресурсе уполномоченного оператора и открывает свой личный кабинет, в котором подает заявку на открытие специального счета.

Заявитель может также открыть специальный счет иным способом, установленным внутренним документом уполномоченного оператора.

После открытия специального счета заявитель заполняет электронные заявления на единовременную пенсионную выплату для улучшения жилищных условий с указанием номера специального счета, цели использования, доступной суммы, способов удержания и перечисления индивидуального подоходного налога, определенных статьей 353-1 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», удостоверяемые ЭЦП заявителя.

— Единовременные пенсионные выплаты допускается использовать на следующие цели улучшения жилищных условий по территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

1) полного расчета по гражданско-правовым сделкам, связанных с приобретением жилища в собственность по договорам купли-продажи, приватизации, рассрочки, обмена (мены) жилища, по договорам о долевом участии в жилищном строительстве при наличии гарантии согласно законодательству о долевом участии в жилищном строительстве или при заключении договора о передачи доли в многоквартирном жилом доме в соответствии с законодательством о долевом участии в жилищном строительстве, а также для строительства индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство);

2) внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, частичного или полного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, рефинансирования ипотечного жилищного займа;

3) получения, частичного или полного погашения задолженности, рефинансирования ипотечного жилищного займа на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство) по системе жилищных строительных сбережений;

4) приобретения жилища в рамках финансирования исламским банком, частичного, полного погашения задолженности в рамках финансирования исламским банком сделки по приобретению жилища;

5) частичного или полного погашения задолженности по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, предоставленного в рамках программ жилищного строительства и антикризисных программ.

— Единовременные пенсионные выплаты используются неограниченное число раз при соответствии требованиям, установленным пунктом 1 статьи 30, пунктом 1-1 статьи 31 и (или) пунктом 1-1 статьи 32 Закона, в пределах целей, определенных Правилами.

— В соответствии с требованиями, установленными пунктом 1 статьи 30, пунктом 1-1 статьи 31 и (или) пунктом 1-1 статьи 32 Закона, допускается использование получателем единовременных пенсионных выплат, принадлежащих заявителю (-ям) в лице супруга (-и) и (или) близких родственников, на цели, определенные правилами. Для использования получателем единовременных пенсионных выплат, уступаемых заявителем (-ями) в лице супруга (-и) и (или) близких родственников, стороны заключают в личном кабинете соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат, которое удостоверяется их ЭЦП или иным электронным способом, установленным внутренним документом уполномоченного оператора с приложением документов, подтверждающих брак (супружество) или родственные отношения.

— Наличие в собственности получателя жилища не является основанием для отказа в получении и использовании единовременных пенсионных выплат.

— Использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий осуществляется безналичным способом. При недостаточности суммы единовременных пенсионных выплат на цели, предусмотренные настоящими Правилами, допускается использование собственных средств.

— Не допускаются использование единовременных пенсионных выплат на приобретение недвижимого имущества у супруга (-ги), близких родственников получателя.

— Не допускается реализация недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием единовременных пенсионных выплат в течение 5 (пяти) лет за исключением случаев:

1) реализации заложенного недвижимого имущества залогодержателем в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об ипотеке недвижимого имущества»;

2) реализации недвижимого имущества по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. В случае, указанном в подпункте 1) настоящего пункта сумма единовременной пенсионной выплаты подлежит возврату залогодержателем на специальный счет получателя, отрытый у уполномоченного оператора в течение 5 (пяти) рабочих дней. Уполномоченный оператор перечисляет сумму единовременной пенсионной выплаты в ЕНПФ в сроки, установленные соответствующим соглашением о взаимодействии уполномоченного оператора и ЕНПФ. Указанная в настоящем пункте норма по отчуждению недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием единовременных пенсионных выплат, распространяется только на ипотечные жилищные займы с оставшимся сроком погашения более 5 лет и по которым имеется непогашенная задолженность. В целях контроля исполнения настоящего пункта получатель в личном кабинете на дату перечисления единовременной пенсионной выплаты подписывает обязательство об ограничении реализации недвижимого имущества на которое была использована единовременная пенсионная выплата, которое удостоверяет ЭЦП или иным электронным способом, установленным внутренним документом уполномоченного оператора.

— Уполномоченный оператор утверждает внутренними документами порядок и сроки рассмотрения заявлений заявителей на единовременные пенсионные выплаты, перечень необходимых документов по подтверждению целевого назначения единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, способов их предоставления и размещает данную информацию на собственном интернет-ресурсе.

— Уполномоченный оператор в лице акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» (далее – Отбасы банк) принимает заявления заявителей на единовременные пенсионные выплаты по целям, определенным Правилами и рассматривает их в порядке и сроки, установленными внутренними документами Отбасы банка.

Отбасы банк в течение 2 (двух) рабочих дней после рассмотрения заявления заявителя на единовременную пенсионную выплату направляет сведения о зарегистрированных заявлениях в ЕНПФ в рамках электронного уведомления в порядке, установленном соответствующим соглашением, заключенном с ЕНПФ.

ЕНПФ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения электронного уведомления от Отбасы банк перечисляет сумму единовременной пенсионной выплаты в Отбасы банк, который зачисляет ее на специальный счет заявителя.

Получатель после поступления средств на специальный счет, предоставляет в Отбасы банк документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат на цели, определенные Правилами, в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты их поступления.

В случае не предоставления подтверждающих документов в установленный срок эти средства подлежат возврату в ЕНПФ.

При уступке единовременные пенсионные выплаты переводятся со специального счета заявителя на специальный счет получателя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления подтверждающих документов.

Отбасы банк проверяет предоставленные получателем документы по целевому назначению единовременных пенсионных выплат в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их предоставления и перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению.

— Уполномоченные операторы в лице банков второго уровня (далее – Банк) принимают заявления заявителя на единовременную пенсионную выплату и документы получателя по целям, определенным Правилами, и рассматривают их в порядке и сроки, установленным внутренними документами Банка. Банк в течение 2 (двух) рабочих дней после рассмотрения и одобрения заявления направляет сведения о зарегистрированных заявлениях на единовременные пенсионные выплаты в ЕНПФ в рамках электронного уведомления в порядке, установленном соответствующим соглашением, заключенном с ЕНПФ. ЕНПФ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения электронного уведомления от банка перечисляет сумму единовременной пенсионной выплаты банку, который зачисляет ее на специальный счет заявителя с дальнейшим использованием по целевому назначению, указанному в заявлении на единовременную пенсионную выплату. При уступке единовременные пенсионные выплаты переводятся со специального счета заявителя на специальный счет получателя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления подтверждающих документов. Банк перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению в течение 3 (трех) рабочих дней с даты зачисления сумм единовременных пенсионных выплат на специальные счета заявителя (получателя).

— Уполномоченные операторы предоставляют в ЕНПФ на ежемесячной основе сведения о принятых и одобренных заявлениях на единовременные пенсионные выплаты. ЕНПФ на ежемесячной основе предоставляет сводные сведения о принятых и одобренных заявлениях на единовременные пенсионные выплаты в центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения.

Напомним, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, объявил, что в 2021 году 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или передачу в управление управляющим компаниям. 23 декабря пакет соответствующих поправок был одобрен в парламенте и передан на подпись президенту. 2 января Токаев подписал закон об изъятии части пенсий на улучшение жилищных условий.

20 января депутат мажилиса Аманжан Жамалов заявил о том, что 761 тыс. граждан ждут от правительства принятия правил изъятия средств из ЕНПФ – он призвал ускорить принятие необходимых нормативно-правовых актов (НПА) и ввести их в действие до конца января 2021 года. В тот же день КазТАГ сообщал, что «Отбасы банк» и банки второго уровня утверждены операторами по использованию изъятых из ЕНПФ накоплений.