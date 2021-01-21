Иностранец в Казахстане должен иметь права и документ на автомобиль – МВД

Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Иностранец в Казахстане должен иметь права и документ на автомобиль, сказал заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди.

«Иностранный гражданин, управляющий незарегистрированным (в Казахстане – КазТАГ) иностранным автомобилем — участник международного дорожного движения, и обязан при себе иметь водительское удостоверение, выданное в стране, гражданином которой он является и документ на этот транспорт», — сказал Калайчиди в сенате на обсуждении законопроекта «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения», одобренном парламентом в первом чтении в четверг.

По его словам, если этой машиной управляет казахстанец, то ему не обязательно иметь водительское удостоверение, но при нем должно быть свидетельство о регистрации транспортного средства.

«На зарегистрированные в Казахстане 18 тыс. автомобилей, на которые выданы свидетельства о регистрации транспортного средства, законопроект будет распространяться в полной мере, то есть водителю, которые управляют таким транспортным средством, нет необходимости иметь документ на этот транспорт», — добавил Калайчиди.

Принятые поправки отменяют необходимость для водителей возить с собой права и техпаспорт. Соответственно отменяются и штрафы за отсутствие указанных документов. Все данные будут содержаться в электронной базе – достаточно предъявить удостоверение личности.