Проверка с планшета данных водителя и авто на трассе потребует времени, признает МВД РК

Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Проверка с планшета данных водителя и автомобиля на трассе потребует времени, признал заместитель министра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди.

«Не все участки дорог у нас покрыты мобильным интернетом надлежащим образом. Сегодня это работа (проверка данных на планшете- КазТАГ) осуществляется посредством запроса необходимых сведений по радиостанции либо в дежурную круглосуточно часть, либо в тот наряд, который находится в зоне покрытия интернетом. Средняя продолжительность времени – 3-5 минут»,- сказал Калайчиди в ходе обсуждения законопроекта «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения», одобренном сенатом в четверг.

То есть, по его словам, определенные неудобства есть, но они решаемы.

Принятые поправки отменяют необходимость для водителей возить с собой права и техпаспорт. Соответственно отменяются и штрафы за отсутствие указанных документов. Все данные будут содержаться в электронной базе – достаточно предъявить удостоверение личности.