Как хотят обязать предупреждать казахстанских зрителей об использовании фонограммы

Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Представлен проект правил информирования зрителей об использовании фонограмм при исполнении музыкальных произведений, передает корреспондент агентства.

«Организаторы зрелищных культурно-массовых мероприятий, а также творческие коллективы и исполнители культурно-массовых мероприятий информируют зрителя об использовании фонограмм с голосом (плюсовой фонограммы), которая понимается как звуковая запись музыкального, драматического или шумо-музыкального произведения, содержащая запись голоса исполнителя и (или) сольных партий музыкальных инструментов музыкальных и иных произведений, при исполнении музыкальных произведений», — говорится в проекте правил.

При этом информирование зрителя об использовании фонограмм без голоса (минусовая фонограмма), которая понимается как звуковая запись музыкального, драматического или шумо-музыкального произведения, не содержащая запись голоса исполнителя и (или) сольных партий музыкальных инструментов музыкальных и иных произведений и предполагающая живое исполнение сольной партии, не обязательно.

«Информация об использовании фонограмм при исполнении музыкальных произведений с голосом (плюсовых фонограмм) при проведении зрелищных культурно-массовых мероприятий и культурно-массовых мероприятий размещается на объектах наружной (визуальной) рекламы и других печатных продукциях соответствующей информации, в том числе находящихся и размещенных непосредственно в местах продажи соответствующей билетной продукции, прикассовых зонах, а также в средствах массовой информации. При этом, объем такой информации, предусмотренный настоящим пунктом должен составлять не менее 20% от общего размера площади информации и указывается на казахском, русском, а при необходимости и на других языках», — сказано в документе.

Размер шрифта информации в тексте сообщений должен составлять не менее половины размера шрифта, используемого для наиболее крупного написания наименования мероприятия в тексте этих сообщений.

При информировании зрителя об использовании фонограмм не допускается использование сливающихся с фоном шрифтов и иных способов снижения восприятия обязательной информации. В информации о проведении массовых мероприятиях передаваемая на радио-, телеканалах об использовании фонограмм составляет не менее пяти секунд в начале или конце сообщения, за исключением случаев, если продолжительность звукового информирования массовых мероприятий, во время которого исполняются музыкальные произведения, не превышает 15 секунд эфирного времени. В таких случаях допускается информирование путем произнесения слов «используется фонограмма» или текст аналогичного содержания в начале или конце звукового информирования.

«Громкость сообщения об использовании фонограмм на телевидении и радио не должно быть ниже громкости самого сообщения о проведении массовых мероприятий. При звуковом информировании об использовании фонограмм не допускается ее искажение иными звуками и применение иных способов снижения слышимости или различимости обязательной информации», — добавляют разработчики.

Информирование зрителя об использовании фонограмм с голосом (плюсовой фонограммы) при исполнении музыкальных произведений организаторами массовых мероприятий, а также творческими коллективами и исполнителями должно будет осуществляться до запуска продажи билетов на массовые мероприятия.

«Обязательства сторон по информированию зрителя об использовании фонограмм в лице организатора, творческого коллектива и исполнителя регулируются на основе договоров, заключенных между ними», — указали авторы проекта.

Напомним, 2 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры». Задачей законопроекта является законодательное регулирование функционирования национальной электронной библиотеки, урегулирование вопроса применения фонограммы исполнителями музыкальных произведений, государственная поддержка творческих союзов и решение вопросов по изданию общественно значимой литературы.

По задумке разработчиков, закон увеличит компетенцию уполномоченного органа по государственному регулированию архивного дела нормой по установлению цен на товары, работы, услуги, реализуемые государственными архивами; запретит использование артистами ненормативной лексики и появление перед зрителями в состоянии опьянения, обяжет организаторов концертов предупреждать об использовании фонограмм. Также поправки вводят норму о том, что имущество, имеющее историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, будет рассматриваться специальной комиссией по вопросам историко-культурного наследия и экспертной комиссией по особому режиму объектов национального культурного достояния.