Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – На Т80 млрд уменьшились доходы торгового бизнеса в Казахстане за 10 месяцев 2020 года, передает корреспондент агентства.

«Сравнительный анализ за 10 месяцев 2020 года с аналогичным периодом прошлого года показывает снижение доходов предпринимателей, осуществлявших деятельность в сфере торговли (функционировавшей в период карантина) на Т80 млрд», — сообщается в пояснительной записке премьер-министра Аскара Мамина к проекту указа президента Касым-Жомарта Токаева о внесении поправок в действующий указ о моратории на проверки бизнеса.

Как уточнил премьер, доходы торгового бизнеса за 10 месяцев 2020 года составили Т353 млрд, а 10 месяцев 2019 года – Т433 млрд.