Комитет по денежно-кредитной политике создан в Нацбанке Казахстана

Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Комитет по денежно-кредитной политике создан в Национальном банке Казахстана, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«В соответствии с законом Республики Казахстан от 2 января 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста» в Национальном банке создан комитет по денежно-кредитной политике», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как отмечается, комитет создан в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева в рамках его послания народу Казахстана от 1 сентября 2020 года.

«Данный комитет станет наряду с правлением и советом директоров Национального Банка третьим органом, состоящим из числа действующих работников. В компетенцию комитета по денежно-кредитной политике входит принятие решений по базовой ставке, установление ставок вознаграждения по основным операциям денежно-кредитной политики и принятие решений по иным вопросам денежно-кредитной политики, не относящимся к исключительной компетенции правления Национального банка», — сказано в сообщении.

Ожидается, что в среднесрочной перспективе в состав комитета войдут независимые члены, обладающие специализацией и обширным опытом в макроэкономике и монетарной политике.

«Создание комитета по денежно-кредитной политике соответствует лучшей практике стран, таргетирующих инфляцию, и позволит повысить эффективность и транспарентность принимаемых решений по денежно-кредитной политике», — добавили в Нацбанке.