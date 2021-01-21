МВД Казахстана не создало в 2020 году информсистему, МРИАП – систему связи KazSat-2R

Алматы. 20 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Министерство финансов Казахстана назвало приоритетные проекты, которые не были завершены в 2020 году рядом ведомств.

«По графе отчета «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» не выделялись средства и не исполнены строительство следственного изолятора на1500 мест в Уральске, строительство административного здания №4 для прокуратуры в Туркестане, на развитие информсистем МВД РК из выделенных Т6 млрд освоено 48% средств или Т2,9 млрд, здания Института судебной экспертизы в Нур-Султане – из выделенных Т2,4 млрд освоено лишь 21% средств или Т0,5 млрд», — следует из отчета об исполнении приоритетных республиканских бюджетных инвестиций.

Согласно информации, по графе «Транспорт и коммуникации», на создание и ввод в эксплуатацию космической системы связи KazSat-2R освоено лишь 33% из выделенных Т2,7 млрд.

Также, по графе «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» не выделялись средства на реконструкцию водоподьемной плотины на реке Биен в Аксуском районе и плотинного гидроузла на реке Усек в Панфиловском районе Алматинской области, плотинного гидроузла на реке Кусак Урджарского района Восточно-Казахстанской области, разработка ПСД на строительство Есильского контррегулятора на реке Есиль в Акмолинской области.

Также, по графе «Культура, спорт, туризм и информпространство» не выделялись средства на строительство визит-центра с общежитием для сотрудников на территории мавзолея «Гаухарана» в Туркестане.