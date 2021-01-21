Парламент Казахстана принял закон о взаимодействии со странами СНГ при ядерной аварии

Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Сенат парламента Казахстана принял закон «О ратификации соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий».

«Ратификация данного соглашения даст возможность оперативного предоставления информации и помощи между государствами-участниками СНГ в случае возникновения ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации. Соглашение направлено на повышение оперативности и продуктивности взаимодействия между уполномоченными органами государств-участников СНГ, своевременного реагирования на любые возможные инциденты, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях», — сказал министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, представляя законопроект на заседании сената в четверг.

Он пояснил, что данное соглашение позволит упросить процедуры трансграничного перемещения специализированных аварийно-спасательных формирований, специалистов, оборудования, транспортных средств и материалов, используемых в качестве технического оснащения этих формирований в случае возникновения ядерных аварий или радиационной аварийной ситуации.

Закон был принят сенатом в первом чтении.