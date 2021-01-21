На митингах за Навального власть может устроить провокации с участием детей

Алматы. 21 января. КазТАГ – На митингах в поддержку арестованного российского оппозиционного лидера и антикоррупционного расследователя Алексея Навального, которые запланированы на 23 января, власть может устроить провокации с участием детей, считает главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

«Лидеры оппозиции должны сейчас заявить о недопустимости участия детей в акциях», — сказал Муратов в четверг в эфире телеканала «Дождь».

Он указал на то, что в интернете активно распространяются ролики, на которых якобы представители полиции срывают с себя погоны и призывают участвовать в митингах в поддержку Навального.

«Такой формы одежды (как на видео – КазТАГ) в существующих структурах не существует», — отметил журналист, который считает фейковыми и постановочными ролики с «силовиками».

По его мнению, политтехнологи от власти могут пытаться вовлечь таким образом к участию в акциях как можно большее число людей, обеспечить участие в акциях большого числа детей и затем устроить «опасную провокацию» с их участием.

По его мнению, сразу же после митингов родители детей, которые участвовали в акциях, могут подать заявления в правоохранительные органы с обвинениями в адрес оппозиционных лидеров в незаконном вовлечении детей в политические акции.

Навальный был задержан 17 января силовиками на паспортном контроле в московском аэропорту «Шереметьево». За задержанием оппозиционера в прямом эфире следили около полумиллиона человек. Политик должен был приземлиться во «Внуково», однако самолет с Навальным перенаправили в другой аэропорт под предлогом того, что на взлетно-посадочной полосе якобы сломалась снегоуборочная техника. 18 января Навальный был арестован на 30 дней по делу, признанному Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) политическим и незаконным.