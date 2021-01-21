Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев может внести новое исключение в действующий мораторий на проверки бизнеса, передает корреспондент агентства.

«Внести в указ президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года №229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан» (…) следующее изменение: подпункт 8) пункта 1 изложить в следующей редакции: «8) тематических налоговых проверок по вопросам определения взаиморасчетов между налогоплательщиком и его дебиторами, постановки на регистрационный учет в налоговых органах, исполнения распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе, вынесенных налоговым органом, неисполнения налогоплательщиком (налоговым агентом) уведомления налоговых органов об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, а также по вопросам наличия контрольно-кассовых машин и (или) трехкомпонентной интегрированной системы, соблюдения порядка применения контрольно-кассовых машин на основании обращений физических и юридических лиц (потребителей), права которых нарушены», — говорится в проекте указа Токаева.

На сегодняшний день список исключений из действующего моратория состоит 12 подпунктов. В действующей редакции указа о введении моратория подпункт 8 гласит: (за исключением – КазТАГ) «тематических налоговых проверок по вопросам определения взаиморасчетов между налогоплательщиком и его дебиторами, постановки на регистрационный учет в налоговых органах, исполнения распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе, вынесенных налоговым органом».

«(Действующим – КазТАГ) Указом предусмотрено прекратить с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года проверки и профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства для поддержки и защиты добропорядочных субъектов бизнеса. Однако в настоящее время участились жалобы со стороны населения по нарушению кассовой дисциплины предпринимателями с акцентом на отсутствие адекватных мер реагирования со стороны государства», — сказано в пояснительной записке, автором которой указан премьер-министр Аскар Мамин.

По его словам, за 11 месяцев 2020 года количество жалоб от населения по нарушению кассовой дисциплины предпринимателями, составило более 7 тыс. Также в рамках акции «Гражданский контроль – требуй чек» поступило еще более 12 тыс. жалоб через мобильное приложение Wipon.

«Существует проблема для субъектов бизнеса, не исполнивших уведомления по результатам камерального контроля, что влечет приостановление расходных операций по расчетным счетам, приводящее к ограничению их предпринимательской деятельности. При этом налогоплательщик не имеет возможности обжаловать уведомления по существу. Снятие ограничений с банковских счетов возможно только после вручения предписания о проведении налоговой проверки по отдельному вопросу, отраженному в уведомлении по камеральному контролю. Также отдельные налогоплательщики умышленно уклоняются от исполнения уведомлений ввиду наличия неоспоримых нарушений. Привлечение их к уплате налогов также невозможно без проведения проверки», — указал глава кабмина.

По итогам 11 месяцев 2020 года количество не исполнивших уведомлений налогоплательщиков, по словам премьера, составило 24 194 с суммой ущерба Т370 млрд.

«Принятие проекта позволит защитить ущемленные права и законные интересы добросовестных налогоплательщиков и провести действенные меры налогового контроля в отношении недобросовестных налогоплательщиков. Принятие проекта не повлечет дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета, отрицательных социально-экономических, политико-правовых последствий», — заключил Мамин.