«Рост проблемных активов может привести Казахстан к потере государственности». Затянувшееся детство: чего так и не понял Казахстан, обретя независимость». «Почему новая экономическая политика в Казахстане такая же, как и старая?»

Сетевой Казахстан 21 января 2021г.

EXCLUSIVE . KZ . «Рост проблемных активов может привести Казахстан к потере государственности» — В конце 90-х в Казахстане был создан Фонд проблемных кредитов с благородной целью – улучшить качество банковского кредитного портфеля. Но сегодня, судя по всему, об этом уже мало кто помнит. Теперь он превратился в доходный бизнес для тех, кто скупает активы по дешевке, и в «братскую могилу» для неэффективных проектов, которых в нашей стране становится с каждым годом все больше и больше. К чему это приведет? Об этом мы побеседовали с финансовым консультантом Расулом РЫСМАМБЕТОВЫМ — Казахстанская экономика стремительно превращается в огромный фонд проблемных кредитов. «Так живет весь мир», — скажете вы. И будете правы. Но для нас это может означать потерю государственности.

Андрей ШУХОВ – «Затянувшееся детство: чего так и не понял Казахстан, обретя независимость» — Чтобы очередной НИКОНОВ не выступил с очередными претензиями, нужно работать. Для этого есть такая вещь – дипломатия. Не для того, чтобы ТАЖИНА или ТАСМАГАМБЕТОВА держать на поводке в почетной ссылке, а чтобы устанавливать полезные контакты, превращать врагов в друзей, втягивать в зоны совместных интересов. Нужна культурная презентация – создавать образ доброго, надежного партнера (и еще желательно этому образу соответствовать) – и тогда предъявлять претензии такому партнеру будет просто неприлично, это окажется уделом маргиналов, на которых можно не обращать внимания… Есть такой чистый незамутненный инфантилизм: мол, нам можно, а по отношению к нам – ни в коем случае. Во взрослом мире такого не бывает.

KZAIF . KZ . «Полупроводники реформ» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о текущих политических событиях в стране — Как недавно заметил один известный политолог, общество в принципе не против стратегического курса власти, просто оно устало от несменяемости проводников этого курса и от того, как они это делают. Это скорее полупроводники реформ, которым сегодня некого и нечего противопоставить. Если в ближайшие годы закончится «дуумвират», то появится новая оппозиция – с опорой на новые элиты.

IA — CENTR . RU . «Журналисты, поэты и волонтеры: кто займется нравственными ценностями казахстанцев?» — На прошлой неделе начал свою работу VII созыв депутатов Мажилиса казахстанского парламента. Сформированы составы семи комитетов и назначены их руководители. В целом депутатский состав нижней палаты обновился на 70%. Поэтому интересно рассмотреть парламентариев в приближении. Комитет по социально-культурному развитию собрал за своим столом состав интересных личностей, которых условно можно поделить по группам: идеологическое ядро, профессиональные партийцы и новички в политике.

QMONITOR . KZ . ««Журналист» и «подхалим»: как бы эти слова не стали в Казахстане синонимами…» — В СМИ и соцсетях уже основательно перемыли косточки 25-летнему активисту молодежного крыла партии «Нур Отан», который полтора года назад предложил установить памятник Елбасы, а теперь как бы в награду получил место в парламенте. Судя по его «досье», самый юный в истории мажилисмен окончил факультет журналистики КазНУ (некогда КазГУ). Не знаю, успел ли он поработать по специальности, но наверняка перед его глазами были примеры других представителей этой профессии, которые похожим образом добились карьерного роста.

EHONEWS . KZ . «Власть Казахстана попала под критику международной организации: обоснованную ли?» — Недавно международная организация со штаб-квартирой в США Human Rights Watch опубликовала свой ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире. Как и в прошлые годы, без критики властей Казахстана не обошлось… В целом подобные отчеты еще раз подтверждают желание Запада вмешаться во внутренние дела Казахстана и навязать ему свои идеи. Также они свидетельствуют о том, что предпринимаемые Нур-Султаном попытки понравиться западным странам не приносят никакого результата. Так может стоит прекратить стараться?

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Казахстан и США: сотрудничество, торговля и перспективы» — Подводя итог обзору состояния торгово-экономического сотрудничества Казахстана с США и Канадой, нельзя не отметить, конечно же, избрание американским президентом демократа Джо БАЙДЕНА… Судя по членам его команды, формирующейся как раз сейчас, г-н Байден готовится пробыть президентом США два срока, проводя в жизнь глобальную демократическую внешнюю политику в отличие от своего предшественника. И Казахстану нужно быть готовым к предстоящим переменам в этой политике, нацеливаясь на всемерное расширение сотрудничества со своими ключевыми североамериканскими партнерами.

365 INFO . KZ . «Почему новая экономическая политика в Казахстане такая же, как и старая?» — Анонсированная властями новая экономическая политика так и не была запущена. Основной причиной этому стала старая команда, не соответствующая современным реалиям. Экономист Магбат СПАНОВ уверен, что количество публичных заявлений так не перешло в качество реальных действий — У меня, как экономиста, попытки финансово-экономического блока преподнести какие-то свои решения как новые вызывают крайнее недоумение. Как их можно назвать новыми, если метод решения любых проблем прежний — транши из Нацфонда.

«Точечная застройка Алматы: хитрости строителей и ГАСК» — Алматинские общественники и эксперты имеют ряд вопросов и претензий к городским властям, в том числе и в вопросе застройки. Часть из них озвучили участники недавнего заседания группы «Кипр», посвященного как раз застройке Алматы. Например, недавний генплан катастрофически устарел задолго до того, как официально утратил силу. А с новым тоже не все понятно — его нет в открытом доступе.

MK — KZ . KZ . «Непростые будни консульской службы Казахстана в России» — Прошлый 2020 год выдался тяжелым не только для самих казахстанцев, но и для консульской службы республики, которая оказалась на переднем крае во время неожиданно нагрянувшей пандемии. Помощь и консультации, отправка домой, на родину, застрявших за рубежом соотечественников, решение проблем с обучением казахстанских студентов в российских вузах, неукоснительное обеспечение прав граждан Казахстана… Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью своим мнением с журналистом «МК» поделился советник-консул Посольства Казахстана в России Нурлан КАСЫМКУЛОВ.

SPIK . KZ . «Эмиграция в Россию будет только нарастать» — Тренд последних десятилетий по-прежнему сохраняет свою актуальность. В Россию на ПМЖ из Казахстана перебираются представители не только славянских этносов, но и титульной нации. И этот процесс, по мнению историка Нуртая МУСТАФАЕВА, будет только нарастать. А провокационные выпады российских политиков в отношении территориальной целостности Казахстана и попытки национал-патриотов «достойно» на них ответить не только не остановят эту волну, а наоборот, приведут к самым настоящих миграционным «штормам».

TURANPRESS . KZ . ««В режиме жесткой экономии?» Часть вторая» — В отличие от Алматы, чей бюджет по итогам 2020 года не досчитался порядка 100 миллиардов тенге (см. материал «В режиме жесткой экономии?» от 13 01 2021 г.), потери городской казны казахстанской столицы оказались несколько более щадящие. Как сообщил в декабре прошлого года аким Нур-Султана Алтай КУЛЬГИНОВ, в связи с льготами полученными субъектами МСБ, столичный бюджет может недобрать около 47 миллиардов тенге.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Вакцина Pfizer: люди умирают, Казахстан покупает. Доверять ли препарату?» — Итак, стоит ли Казахстану закупать Pfizer, рассуждает кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии, биостатистики и доказательной медицины медуниверситета «Казахстанская школа общественного здравоохранения» Рафаиль КИПШАКБАЕВ — Вакцина – это иммунобиологический препарат, то есть это намного серьезнее, чем лекарства. Побочные эффекты от покраснения, зуда в месте инъекции и до летального исхода присутствуют всегда в большей или меньшей степени. Это не должно быть сенсацией, что от этой вакцины умирают. В принципе, от любого лекарства человек может умереть в результате побочного эффекта… Никто вам не ответит точно об эффективности вакцины, пока не накопятся научные данные о том, насколько долго будет сохраняться иммунитет, насколько это стабильная вакцина и так далее…

TIME . KZ . «Сауат Мынбаев: Мы будем способствовать становлению полноценного конкурентного рынка» — Председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» ответил на вопросы «Времени» — Поддержка пассажирских перевозок за счет грузовых осуществляться будет, но с одним существенным изменением: источником для финансовой поддержки пассажирских перевозчиков будут не тарифные доходы от экспортно-импортных и внутренних перевозок, а доходы от транзита. При этом эксклюзивным правом на оказание услуг по перевозке грузов в транзитном сообщении обладает и будет продолжать обладать только национальный перевозчик грузов «КТЖ — Грузовые перевозки».

«Алматы — это не музей» — О точечной застройке, восстановлении зданий в центре и облике Алматы. Эксклюзивное интервью c главным архитектором города Алмасханом АХМЕТЖАНОВЫМ- Мне было жалко, когда снесли бывший кинотеатр “Октябрь”. Он связан с моим детством. Но времена менялись, кинотеатр потерял свое функциональное назначение — там было казино, потом ночной клуб, в итоге собственник решил построить на этом месте ЖК. Эту территорию мы не сможем вернуть и восстановить — дома уже на уровне девятого-десятого этажа.

«Глаза чтоб горели!» — Рекрутер Алма ЖАНДАУЛЕТОВА знает все о тонкостях рынка вакансий: кого ищут, когда и почем. Она объяснит, чем поразить работодателя, сколько сертификатов приложить к резюме и, главное, когда наступит лучший сезон для поиска работы своей мечты. 20 лет Алма помогает встретиться работодателю и сотруднику и готова поделиться своим опытом.

LITER . KZ . «Экс-адмирал ВМС РК Жанзаков таксует, чтобы прокормить семью» — Бывший главнокомандующий Военно-морскими силами РК Жандарбек ЖАНЗАКОВ, осужденный на пять лет ограничения свободы, намерен добиваться пересмотра своего дела и полного оправдания. Как Жанзаков живет сейчас, читайте в материале…

CARAVAN . KZ . ««Кругом разруха»: фото акимата сельского округа шокировало казахстанцев» — К Беларанскому округу относится территория села Куланды, это в самом северном Аральском районе региона. До Куланды от райцентра Аральска – 300 километров по бездорожью, проживает в селе около 400 человек. Автор фото – Зерип АЙТЖАНОВА, уроженка этих мест. Свой пост с множеством фотографий в соцсети она разместила, побывав на родине. И центральное фото здесь – аварийное здание советской постройки с табличкой “Аппарат акима сельского округа Беларан”.

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