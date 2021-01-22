Свой среди чужих

Почему президент Токаев не может быть доволен избранным парламентом

Первое же «рабочее» заседание вновь избранного мажилиса продемонстрировало «принципиальную схему» его работы. Она напоминает автомобиль с комбинированным бензиново-электрическим мотором: запускается и набирает ход на обычном двигателе внутреннего сгорания, а затем может какое-то время двигаться на электротяге. Причем, ни на скорости, ни на качестве конечного «выхлопа» это практически никак не сказывается…

Так называемая «парламентская оппозиция» — тот самый электромотор – в горку явно не потянет, только вниз и на холостом ходу. Слишком уж мало в ее распоряжении «тягловой силы». Тем более, что, как выясняется, в стане «оппозиции» есть, по крайней мере, один «троянский конь» — ветеран отечественного парламентаризма Александр Милютин. В свежей биографической справке Александра Александровича, ставшего народным избранником уже в четвертый раз, черным по белому написано: «Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва (с 14.01.2021), Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Парламента Республики Казахстан (с 01.2021). Партийная принадлежность: член Народно-демократической партии «НУР ОТАН». В то же время, в нынешний последний раз он почему-то прошел в нижнюю палату по партийному списку Народной партии Казахстана, зарегистрированному Центризбиркомом по итогам выборов 14 января. В этом заветном списке фамилия Милютина стоит предпоследней…

Александр Милютин. (Фото: parlam.kz)

Интересное кино получается: того же Нуржана Альтаева, только объявившего о намерении создать собственную партию, нуротановские боссы со скандалом выперли из партии и «автоматом» — из парламента, куда он попал по ее спискам. А Александра Милютина, перебежавшего к бывшим коммунистам не сдавши прежний партбилет, не только не выгнали из партийных и депутатских рядов, но и наградили креслом председателя весового парламентского комитета. Теперь он не просто «депутат от оппозиции», но большой парламентский начальник, член бюро мажилиса. Короче, ЛПР – лицо, принимающее решения. От имени «оппозиции» — во имя родной партии власти!

В том, что г-н Милютин станет «своим человеком в чужой команде», вряд ли стоит сомневаться: он уже возглавлял экологический комитет в мажилисе 5-го созыва ( 2012-2016) и еще два раза был «простым» депутатом (стоит ли уточнять, от какой партии?). Так что, правила игры знает назубок. А принадлежность к парламентской «головке» позволит ему поддерживать порядок в «живом уголке» оппозиции. Благо, спикер палаты Нурлан Нигматулин еще с прошлого созыва культивировал в депкорпусе почти армейскую дисциплину, о чем некоторые бывшие парламентарии вспоминают с дрожью в коленках…

Так что, бойкий запрос на имя премьера о «задыхающихся от смога» алмаатинцах, оглашенный в среду депутаткой от НПК Айжан Скаковой, который по хорошему должен стать поводом для парламентских слушаний, едва ли приведет к чему-то серьезному: «оппозиционер» с нуротановской ксивой Милютин при поддержке нуротановского же большинства (9 человек из 15-ти) в своем комитете без труда переведет «бензиновую» инициативу соседки по партсписку на холостой «электрический» ход. Ведь для осведомленных людей ( а глава парламентского комитета просто не может быть плохо осведомлен) уж точно не секрет: экибастузский разрез, поставляющий на Алматинскую ТЭЦ-2 некачественный уголь, принадлежит видному нуротановцу – да к тому же, родственнику самого лидера партии.

И это только один пример того, какая нелегкая судьба ждет «институт парламентской оппозиции», узаконенный с подачи президента Токаева. Не исключено, что Касым-Жомарт Кемелевич только сейчас понял: на таком «комби-автомобиле» он далеко не уедет. Сегодня по столичным коридорам власти ходят разговоры о «глубоком разочаровании» президента итогами голосования в парламенте по кандидатуре премьер-министра: мол, он хотел видеть у руля кабмина совсем другого человека. О том, так это или нет, можно только догадываться. Но очевидно явное неудовлетворение хозяина Акорды результатом самих парламентских выборов. Не случайно, проголосовав 10 января, глава государства обмолвился: он хотел бы видеть в новом парламенте «как можно больше» партий. И президента легко понять, ведь это именно тот случай, когда количество переходит в качество. А без перевеса в «качестве» очень проблематично выиграть партию – это знает даже начинающий шахматист.

Сегодня очевидно: надежде Токаева не суждено сбыться. По крайней мере, с этим составом депутатского корпуса. Об этом можно судить уже по результатам голосования за кандидатуру Аскара Мамина на пост премьера. При практически единодушно воздержавшихся депутатах от «Акжола» и НПК (21 человек из 22-х) «Нур Отан», что называется, взял массой. «Оппозиционеры», попавшие в депутатский корпус во многом с благословения президента Токаева, получили наглядный урок. Им сразу же указали на их истинное место.

А вместе с ними первый «бой» проиграл сам Токаев, исповедующий принцип «пусть расцветают сто цветов». Теперь ему будет очень непросто «протащить» через такое парламентское большинство, добившееся утверждения нужной кандидатуры «без правых и левых», законопроекты, обеспечивающие исполнение разработанных Сумой Чакрабарти и Ко реформ. Во всяком случае, их законодательное обеспечение может затянуться надолго.

А время, между тем, играет совсем не на стороне президента…

Вместо P.S. Было бы чрезвычайно любопытно взглянуть на поименную расшифровку результатов голосования по кандидатуре главы правительства. Сдается, что моя догадка насчет единственного отказавшегося присоединиться к консолидированному воздержанию меньшинства окажется верной.

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