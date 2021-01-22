Бекетаев: «Теневому правительству» не нужны законодательное регулирование и финансирование

Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Для создания «теневого правительства» не требуется законодательное регулирование и финансирование, считает министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев.

«Я не соглашусь с утверждением о том, что для «теневого правительства» необходимо финансирование из бюджета и необходимо специальное законодательное регулирование. Скорее всего, институт «теневого правительства» лежит в плоскости традиций, политической культуры, нежели в плоскости законодательного регулирования. И в Англии, например, можно говорить о бюджетном финансировании партий. Такое же финансирование существует и в Казахстане – тех партий, которые преодолели 5% барьер. И остальное финансируют партии сами, у них есть членские взносы, они формируют собственный бюджет и финансируют работу со своими убеждениями, так, как они определили в своем уставе. А если в Англии традиционно две партии проходят в парламент, понятное дело, что они традиционно получают финансирование», — сказал Бекетаев на брифинге в пятницу.

Он предположил, что члены «теневого правительства», если таковые найдутся, могут работать и бесплатно, потому что им это будет интересно.

«Если компетентный человек высказывает свое мнение, в том числе и публично, диалог в целом гораздо большего качества. Но такие люди должны быть сначала, как минимум. Если какая-то партия имеет хороших финансистов, юристов, специалистов в сельском хозяйстве, и эти люди пользуются авторитетом, если их компетенция высокая, то почему бы и нет? А они есть? (…) А сейчас я слышу «Дайте мне денег, я найму таких людей и они будут это делать». Наверное, сначала должны быть люди, которые обладают авторитетом и доверием, а потом надо вопрос ставить о финансировании. Может быть, эти люди даже и не потребуют никакой зарплаты. У нас есть эксперты, которые пользуются доверием и комментируют. Они сами за свой счет изучают какие-то вопросы, потому что это им интересно», — предположил Бекетаев.

21 января председатель оргкомитета партии El Tiregi НуржанАльтаев заявил о необходимости формирования в Казахстане народного «теневого правительства». По его словам, «работа прежнего правительства была провальной, и оно должно было уйти в отставку».

«Своей неэффективной и неслаженной деятельностью во время пандемии правительство окончательно дискредитировало себя в глазах народа. Но несмотря на это, все остались на своих местах, значит, у нас в стране все останется по-прежнему, и ситуация будет ухудшаться. Поэтому главной функцией и задачей народного «теневого правительства» будет обеспечение постоянного контроля за деятельностью действующего правительства», — заявил Альтаев.