Половое воспитание и сексуальная грамотность: когда и как говорить с детьми на эти темы 22.01.2021 14:00 Евгения САЗОНОВА Общество 218 0 Психолог Асель Шаназарова о том, когда и как говорить с детьми о физиологии, сексе и ответственности Похожие материалы: У нас много дырок в идеях. Но кто и никогда не проигрывает – власть и элита Уровень бедности за период пандемии в РК увеличится на 1,5 млн человек – Всемирный банк Продукты в декабре дорожали быстрее из-за снижения внутреннего предложения – Нацбанк РК Как независимых наблюдателей выживали с избирательных участков Вкладчики «плохих банков» получат год на то, чтобы забрать свои накопления