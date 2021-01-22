Судебные тяжбы Казахстана со Стати могут закончиться в 2021 году – минюст

Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Судебные тяжбы Казахстана с молдавскими олигархами Анатолом и Габриэлем Стати могут закончиться в 2021 году, полагает министр юстиции Марат Бекетаев.

«Надежда на то, что дело закончится в 2021 году, есть. В декабре-январе вышло три решения в пользу Казахстана. Им предшествовали в июне и в апреле прошлого года также решения в пользу Казахстана. Это все показывает, как нам представляется, некий тренд», — сказал Бекетаев на брифинге в пятницу.

В свою очередь вице-министр юстиции Алмат Мадалиев отметил, что активность Казахстана по делу Стати – это сигнал для третьих лиц, которые могут стоять за такими исками.

«Многие процессы против Республики Казахстан, против вообще других стран, финансируются порой третьими сторонами, не самими истцами. И вот для таких лиц важно направить сигнал, что Республика Казахстан никогда не остановится, будет продолжать бороться за справедливость и справедливое решение до конца. И, продолжая работать по делу Стати, как мой министр подчеркнул, мы направляем сигнал этому так называемому рынку этих лиц, которые финансируют. И когда они видят, что против Республики Казахстан не так уж просто судиться, бороться, и тем более, можно оказаться в такой ситуации, когда ты сам денег должен, они будут несколько раз подумать, прежде, чем финансировать какой-либо иной спор против Республики Казахстан», — сказал он.

Напомним, молдавские олигархи Анатол и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году по обвинению в рейдерском захвате их собственности – казахстанская сторона обвинения отрицает. Вместе с тем, обслуживающий активы Национального фонда банк-кастодиан Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана на сумму $22 млрд в декабре 2017 года. Минюст Казахстана в апреле 2020 года заявил, что сумму арестованного имущества удалось снизить до $530 млн.