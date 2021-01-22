Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Нападения на бежавших из Китая казахов совершены за один вечер в Нур-Султане и Алматы, сообщается на странице движения «Атажұрт еріктілері» в социальной сети.

«На бежавших из Китая Кайшу Аканкызы и Мурагера Алимулы примерно в одно и то же время совершено нападение в Алматы и Нур-Сутане, оба госпитализированы, Аканкызы получила сильный удар по голове, Алимулы – два ножевых ранения, состояние критическое», — говорится в сообщении в пятницу.

По мнению участников движения, произошедшее не является совпадением.

Редакция МИА КазТАГ запросила комментарий по данным случаям в пресс-службе министерства внутренних дел Казахстана.

Мурагер Алимулы – этнический казах из Китая, который вместе с другим казахом – Кастером Мусаканулы незаконно пересек границу 1 октября 2019 года. По их словам, они бежали из-за преследований китайскими властями этнических меньшинств. 10 октября мужчины добрались до Алматы, чтобы сдаться властям, рассказать свои истории и попросить политического убежища у Казахстана. Позже оба были взяты под стражу, однако в итоге получили статус беженцев.