Этническая казашка возглавила службу протокола США

Алматы. 22 января. КазТАГ – Этническая казашка Асель Робертс возглавила службу протокола США, сообщает пресс-служба американского государственного департамента.

«20 января 2021 года Асель К. Робертс вступила в должность исполняющей обязанности начальника службы протокола США. Обладая более чем 15-летним опытом работы в канцелярии начальника протокола, в последнее время она занимала должность старшего советника», — сообщили в госдепе США.

Уроженка Алматинской области Асель (Толенова) Робертс окончила Школу дипломатической службы имени Эдмунда Уолша при Джорджтаунском университете со степенью бакалавра наук в области международного права и организаций.

«Она говорит на русском, казахском и японском языках», — добавили в госдепе.

Напомним, 3 ноября 2020 года кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал необходимые голоса выборщиков и выиграл президентские выборы в США. Он стал 46-м президентом Соединенных Штатов. 45-й президент – представитель Республиканской партии Дональд Трамп не смог переизбраться на второй срок.