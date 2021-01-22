«Звезды», тяжеловесы и те, кто не прошел: состав Мажилиса». «Кто выиграет от превращения Казахстана в страну невежд и глупцов?». «Разрешить всем гражданам Казахстана стать казахами призвал ученый». «Паспорт вакцинации — не нарушает ли он Конституцию Казахстана?»

День за днем 182 0
Сетевой Казахстан 22 января 2021г.

IACENTR.RU. ««Звезды», тяжеловесы и те, кто не прошел: политологи оценили состав Мажилиса» — Как заявил в комментарии для Ia-centr.ru политолог Андрей ЧЕБОТАРЕВ: «Такая группа представителей экспертно-аналитических кругов говорит о том, что есть кому профессионально заниматься законодательным обеспечением тех или иных вопросов». Политолог Виктор КОВТУНОВСКИЙ среди самых ярких депутатов также упоминает: «Даригу Назарбаеву и четырех политологов, а также членов Нацсовета (Айдоса Сарыма, Берика Абдыгалиулы, Ерлана Саирова, Каната Нурова – ред.), которые явно близки к Токаеву. Можно предположить, что именно он предложил этих людей в список. За исключением этих персон не вижу каких-то особых, ярких фигур. Может, они проявят себя позже».

QMONITOR.KZ. Женис БАЙХОЖА — «Кто выиграет от превращения Казахстана в страну невежд и глупцов?» — Противоречивые и даже абсурдные новации в сфере образования, которые кое-кто почему-то называет реформами, неуклонно падающий уровень знаний казахстанских школьников и студентов, о чем свидетельствуют результаты исследований PISA и всевозможные рейтинги университетов, наводят на мысль, что, возможно, такое положение вещей кому-то выгодно. Но кто эти бенефициары, или, говоря по-нашему, выгодоприобретатели? Прежде всего, это государственная бюрократия, наша многочисленная чиновничья рать… Лучшая паства – та, которая слепо идет за поводырем, во всем доверяя ему и не задавая лишних вопросов.

Димаш АЛЬЖАНОВAZATTYQ.ORG. ««Имитация реформ» в «обреченной» системе. Димаш Альжанов — о политическом моменте» — Транзит власти при существующей в Казахстане политической модели может привести к тому, что страна вновь получит президента «на десятилетия», считает Димаш АЛЬЖАНОВ, политолог и участник молодежного движения «Oyan, Qazaqstan». Оно было создано молодыми активистами в 2019 году после отставки Нурсултана НАЗАРБАВА с президентского поста, за более чем полтора года активисты провели серию протестных акций. Азаттык поговорил с Димашем Альжановым о прошедших парламентских выборах — первых после ухода Назарбаева из Акорды, — об обещаниях власти проводить реформы и о разрозненности оппозиционных групп.

«Как оралманка Галина Федюшко стала «Светланой Тихановской» местного масштаба» — Поселок Радовка в Акмолинской области, где нет ни одного продуктового магазина, плохо ловит сотовая связь, а питьевую воду дают только на один час в сутки, разделился на две противоборствующие стороны. Главная героиня почти киношных событий в селе — вернувшаяся на историческую родину из Украины медсестра Галина ФЕДЮШКО, которая задает «неудобные вопросы» и поднимает проблемы села. В поисках правды Федюшко достучалась даже до администрации президента, но в итоге оказалась виноватой сама.

EXPRESSK.KZ. «Разрешить всем гражданам Казахстана стать казахами призвал ученый» — Ученый Аманжол КАЛЫШ считает, что всем желающим гражданам страны надо разрешить записаться в паспорте казахами. Об этом он заявил на презентации монографии о том, как состав казахского народа пополняли другие этносы. В частности, на юге страны есть представители других этносов, которые испокон веков живут в Казахстане. И они хотят записаться казахами – Но чиновники не разрешают, – сетует ученый.

Айгуль САДВОКАСОВАCARAVAN.KZ. «Почему национальный вопрос в Казахстане проявляется так остро» — О том, почему национальный вопрос в последние годы встает так остро и есть ли на него достойный ответ, мы побеседовали с одним из авторов практически всех казахстанских госпрограмм и концепций в области этнополитики, методологии социологического мониторинга межэтнической ситуации, заместителем директора Института прикладных этнополитических исследований Айгуль САДВОКАСОВОЙ — Молодежь, – в принципе, самая отзывчивая на призывы к мобилизации группа. Но здесь еще надо учитывать и то, что в какой-то момент у нас произошел разрыв в системе образования. Да, это поколение Независимости, поколение глобализации и так далее, но это еще и поколение, выросшее во время реформ системы образования. У меня есть большие вопросы к современной школе – насколько в ней сейчас уделяется внимание воспитательному элементу? В погоне за рейтингами наше образование, на мой взгляд, несколько упустило этот момент, и ценностное воспитание молодежи существенно пострадало.

«Дикий Арман против Слепого Даулета: дело о громкой перестрелке передано в суд» — Полиция завершила досудебное расследование по факту перестрелки в ресторане “Гранд Прага”. Выстрелы прогремели вечером 10 августа прошлого года. От полученных огнестрельных ранений на месте скончался мужчина. Еще один человек получил тяжелые ранения. Поговаривали, что в Шымкенте начались криминальные разборки, связанные с переделом влияния преступных авторитетов. А именно – началась война между Нурдаулетом МЫРЗАБАЕВЫМ, старейшим в Шымкенте криминальным авторитетом под кличкой Даулет Сокыр (Слепой) и Арманом ДЖУМАГЕЛЬДИЕВЫМ – не менее знаменитым Диким Арманом.

Казахстан – 100 лет назад. Январь 1921 года Казахстан – 100 лет назад. Январь 1921 года
3711

AZATTYQRUHY.KZ. «Зеленые пустышки. Казахстан распродает наследие ЭКСПО» — Нацкомпания «Казатомпром» 12 февраля предпримет уже четвертую попытку продать три своих актива: «Kazakhstan Solar Silicon», «Astana Solar» и металлургический комбинат «KazSilicon». Все три компании так или иначе задействованы в сфере солнечной энергетики и никак не могут уйти с молотка вот уже четвертый год. Предыдущие аукционы проводились в 2017 и 2018 годах… Мы опросили двух экономистов – Петра СВОИКА и Армана БЕЙСЕМБАЕВА, и оба твердо убеждены: казахстанцам возобновляемая энергия не нужна. Прежде чем рассуждать о ней, эксперты просят выписать и поставить в рамочку следующие данные: Традиционная электроэнергия стоит 3-7 тенге за киловатт в час. Возобновляемая генерация в Казахстане – 30-70 тенге за киловатт в час.

АЛЬТАЕВINFORMBURO.KZ. «Исключённый из Nur Otan Нуржан Альтаев создаёт теневое правительство» — Оргкомитет незарегистрированной партии El Tiregi формирует народное теневое правительство, сообщил на пресс-конференции глава этой организации, экс-депутат мажилиса от партии Nur Otan Нуржан АЛЬТАЕВ. «В парламенте сидят псевдо-партии, дочерние организации правящей партии. Опять назначено провальное правительство, которое в прошлом году провалило свою работу в борьбе с Covid-19. Закрываются предприятия, малый и средний бизнес стоит на коленях. Несмотря на всё это, опять назначено то же самое правительство, которое будет нас вести ещё с большей скоростью в эту яму. В связи с этим мы впервые выходим с инициативой создания народного теневого правительства«, – заявил Нуржан Альтаев.

365INFO.KZ. «Зачем Казахстану алтын? Последствия введения единой валюты в ЕАЭС» — Обычно решения о создании единых валют носит не только экономический, но и политический характер, уверен Данияр ДЖУМЕКЕНОВ, аналитик Wall Street Invest Partners. Однако эксперт считает, что в ЕАЭС нет ни тех, ни других причин. Зато есть целый список негативных последствий, которые может повлечь введение такой валюты.

Война миров. Небо на замке Война миров. Небо на замке
1334

«Паспорт вакцинации — не нарушает ли он Конституцию Казахстана?» — Заявление министра здравоохранения Алексея ЦОЯ о внедрении электронных паспортов вакцинации противоречит основному закону страны. Агитация вакцинации в нашей стране, конечно, выглядит как минимум странно. И похожа на некий тонкий шантаж в стиле «если вы, то и мы». По крайней мере, наши эксперты усмотрели в том, что «электронный паспорт вакцинации позволит гражданам, получившим прививку от коронавируса, свободно передвигаться», нарушение Конституции.

KURSIV.KZ. «Удар по яйцам» — Куриные яйца в 2020 году подорожали на 20% – это почти в два раза больше, чем рост цен на продовольственные товары в целом (11,3%). За первые 12 дней наступившего года стоимость яиц увеличилась еще на 3,3%. Такая ценовая динамика напрямую связана с сокращением поголовья на казахстанских яичных птицефабриках.

«Сколько денег потратят на крематории в Алматы и Нур-Султане» — Управление комфортной городской среды Алматы провело тендер и выбрало подрядчика – Mega Build Kazakhstan, который будет строить крематорий в мегаполисе. Власти Нур-Султана пока выбрали только разработчика проектно-сметной документации (ПСД) для столичного крематория.

FORBES.KZ. «Алкоголь: как избежать отравления. Советы казахстанцам» — Несмотря на решительные шаги, которые предпринимает государство и бизнес для борьбы с подделками, в Казахстане по-прежнему велика вероятность отравления суррогатным алкоголем.

«Какие профессии пользуются спросом и ждать ли повышения зарплат?» — 2020 год значительно изменил формат работы многих компаний и сотрудников. Сегодня многие работники часто трудятся из дома (некоторые из них и вовсе с марта не возвращались в офисы), а вместо встреч и совещаний проводят онлайн-конференции. При этом, несмотря на трудности в экономике, заметных сокращений на рынке труда не наблюдается. Однако многим казахстанцам все же пришлось поменять профессию. Как меняется рынок труда в Казахстане после карантинов и коронавирусных волн — в материале…

LITER.KZ. «Шестилетний ребенок на машине сбил мать с двумя детьми в СКО. Девушка осталась инвалидом» — Шестилетний ребенок сел за рулем автомобиля и наехал на девушку с двумя детьми. Об этом сообщила сама пострадавшая Дарина ТЮГУМБАЕВА в своем аккаунте в Instagram. По ее словам, в результате ДТП она стала инвалидом второй группы, а виновные так и не понесли наказание.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

Похожие материалы:

  1. «Выборы прошли скучновато, зато по процедуре». «Божко на пенсию, а для других работа только начинается». «Может ли хоть кто-то из Казахстана получить Нобелевскую премию?». «Встал ли Казахстан на новый экономический курс?». «Мы проиграли свою страну»
  2. «Президент Токаев в принципе ликвидировал институт ответственных секретарей». «Казахскоязычные и русскоязычные: возможен ли компромисс?». «Страну ждет неминуемая гуманитарная катастрофа». «Вводить ли ограничение на использование сотовых телефонов в школах?»
  3. «Токаев: стратегия, которая не терпит суеты». «Нур-Султан взращивает выученную беспомощность». «Поучаствовать в добровольной вакцинации и получить 200 тысяч тенге». «Каждый второй казахстанец считает взятку способом удобно и быстро решить любой вопрос»
  4. «На Олимпе без изменений». «Внутри власти альтернативы есть, но избирателю выбор не предлагается». «Смогут ли казахи стать конкурентоспособной нацией?». «И смертная казнь не поможет: почему штрафы не побеждают коррупцию?»
  5. Вакцинацию от КВИ включат в нацкалендарь прививок, иммунизация в РК стартует с 1 февраля