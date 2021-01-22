«Звезды», тяжеловесы и те, кто не прошел: состав Мажилиса». «Кто выиграет от превращения Казахстана в страну невежд и глупцов?». «Разрешить всем гражданам Казахстана стать казахами призвал ученый». «Паспорт вакцинации — не нарушает ли он Конституцию Казахстана?»

Сетевой Казахстан 22 января 2021г.

IA — CENTR . RU . ««Звезды», тяжеловесы и те, кто не прошел: политологи оценили состав Мажилиса» — Как заявил в комментарии для Ia-centr.ru политолог Андрей ЧЕБОТАРЕВ: «Такая группа представителей экспертно-аналитических кругов говорит о том, что есть кому профессионально заниматься законодательным обеспечением тех или иных вопросов». Политолог Виктор КОВТУНОВСКИЙ среди самых ярких депутатов также упоминает: «Даригу Назарбаеву и четырех политологов, а также членов Нацсовета (Айдоса Сарыма, Берика Абдыгалиулы, Ерлана Саирова, Каната Нурова – ред.), которые явно близки к Токаеву. Можно предположить, что именно он предложил этих людей в список. За исключением этих персон не вижу каких-то особых, ярких фигур. Может, они проявят себя позже».

QMONITOR . KZ . Женис БАЙХОЖА — «Кто выиграет от превращения Казахстана в страну невежд и глупцов?» — Противоречивые и даже абсурдные новации в сфере образования, которые кое-кто почему-то называет реформами, неуклонно падающий уровень знаний казахстанских школьников и студентов, о чем свидетельствуют результаты исследований PISA и всевозможные рейтинги университетов, наводят на мысль, что, возможно, такое положение вещей кому-то выгодно. Но кто эти бенефициары, или, говоря по-нашему, выгодоприобретатели? Прежде всего, это государственная бюрократия, наша многочисленная чиновничья рать… Лучшая паства – та, которая слепо идет за поводырем, во всем доверяя ему и не задавая лишних вопросов.

AZATTYQ . ORG . ««Имитация реформ» в «обреченной» системе. Димаш Альжанов — о политическом моменте» — Транзит власти при существующей в Казахстане политической модели может привести к тому, что страна вновь получит президента «на десятилетия», считает Димаш АЛЬЖАНОВ, политолог и участник молодежного движения «Oyan, Qazaqstan». Оно было создано молодыми активистами в 2019 году после отставки Нурсултана НАЗАРБАВА с президентского поста, за более чем полтора года активисты провели серию протестных акций. Азаттык поговорил с Димашем Альжановым о прошедших парламентских выборах — первых после ухода Назарбаева из Акорды, — об обещаниях власти проводить реформы и о разрозненности оппозиционных групп.

«Как оралманка Галина Федюшко стала «Светланой Тихановской» местного масштаба» — Поселок Радовка в Акмолинской области, где нет ни одного продуктового магазина, плохо ловит сотовая связь, а питьевую воду дают только на один час в сутки, разделился на две противоборствующие стороны. Главная героиня почти киношных событий в селе — вернувшаяся на историческую родину из Украины медсестра Галина ФЕДЮШКО, которая задает «неудобные вопросы» и поднимает проблемы села. В поисках правды Федюшко достучалась даже до администрации президента, но в итоге оказалась виноватой сама.

EXPRESS — K . KZ . «Разрешить всем гражданам Казахстана стать казахами призвал ученый» — Ученый Аманжол КАЛЫШ считает, что всем желающим гражданам страны надо разрешить записаться в паспорте казахами. Об этом он заявил на презентации монографии о том, как состав казахского народа пополняли другие этносы. В частности, на юге страны есть представители других этносов, которые испокон веков живут в Казахстане. И они хотят записаться казахами – Но чиновники не разрешают, – сетует ученый.

CARAVAN . KZ . «Почему национальный вопрос в Казахстане проявляется так остро» — О том, почему национальный вопрос в последние годы встает так остро и есть ли на него достойный ответ, мы побеседовали с одним из авторов практически всех казахстанских госпрограмм и концепций в области этнополитики, методологии социологического мониторинга межэтнической ситуации, заместителем директора Института прикладных этнополитических исследований Айгуль САДВОКАСОВОЙ — Молодежь, – в принципе, самая отзывчивая на призывы к мобилизации группа. Но здесь еще надо учитывать и то, что в какой-то момент у нас произошел разрыв в системе образования. Да, это поколение Независимости, поколение глобализации и так далее, но это еще и поколение, выросшее во время реформ системы образования. У меня есть большие вопросы к современной школе – насколько в ней сейчас уделяется внимание воспитательному элементу? В погоне за рейтингами наше образование, на мой взгляд, несколько упустило этот момент, и ценностное воспитание молодежи существенно пострадало.

«Дикий Арман против Слепого Даулета: дело о громкой перестрелке передано в суд» — Полиция завершила досудебное расследование по факту перестрелки в ресторане “Гранд Прага”. Выстрелы прогремели вечером 10 августа прошлого года. От полученных огнестрельных ранений на месте скончался мужчина. Еще один человек получил тяжелые ранения. Поговаривали, что в Шымкенте начались криминальные разборки, связанные с переделом влияния преступных авторитетов. А именно – началась война между Нурдаулетом МЫРЗАБАЕВЫМ, старейшим в Шымкенте криминальным авторитетом под кличкой Даулет Сокыр (Слепой) и Арманом ДЖУМАГЕЛЬДИЕВЫМ – не менее знаменитым Диким Арманом.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Зеленые пустышки. Казахстан распродает наследие ЭКСПО» — Нацкомпания «Казатомпром» 12 февраля предпримет уже четвертую попытку продать три своих актива: «Kazakhstan Solar Silicon», «Astana Solar» и металлургический комбинат «KazSilicon». Все три компании так или иначе задействованы в сфере солнечной энергетики и никак не могут уйти с молотка вот уже четвертый год. Предыдущие аукционы проводились в 2017 и 2018 годах… Мы опросили двух экономистов – Петра СВОИКА и Армана БЕЙСЕМБАЕВА, и оба твердо убеждены: казахстанцам возобновляемая энергия не нужна. Прежде чем рассуждать о ней, эксперты просят выписать и поставить в рамочку следующие данные: Традиционная электроэнергия стоит 3-7 тенге за киловатт в час. Возобновляемая генерация в Казахстане – 30-70 тенге за киловатт в час.

INFORMBURO . KZ . «Исключённый из Nur Otan Нуржан Альтаев создаёт теневое правительство» — Оргкомитет незарегистрированной партии El Tiregi формирует народное теневое правительство, сообщил на пресс-конференции глава этой организации, экс-депутат мажилиса от партии Nur Otan Нуржан АЛЬТАЕВ. «В парламенте сидят псевдо-партии, дочерние организации правящей партии. Опять назначено провальное правительство, которое в прошлом году провалило свою работу в борьбе с Covid-19. Закрываются предприятия, малый и средний бизнес стоит на коленях. Несмотря на всё это, опять назначено то же самое правительство, которое будет нас вести ещё с большей скоростью в эту яму. В связи с этим мы впервые выходим с инициативой создания народного теневого правительства«, – заявил Нуржан Альтаев.

365 INFO . KZ . «Зачем Казахстану алтын? Последствия введения единой валюты в ЕАЭС» — Обычно решения о создании единых валют носит не только экономический, но и политический характер, уверен Данияр ДЖУМЕКЕНОВ, аналитик Wall Street Invest Partners. Однако эксперт считает, что в ЕАЭС нет ни тех, ни других причин. Зато есть целый список негативных последствий, которые может повлечь введение такой валюты.

«Паспорт вакцинации — не нарушает ли он Конституцию Казахстана?» — Заявление министра здравоохранения Алексея ЦОЯ о внедрении электронных паспортов вакцинации противоречит основному закону страны. Агитация вакцинации в нашей стране, конечно, выглядит как минимум странно. И похожа на некий тонкий шантаж в стиле «если вы, то и мы». По крайней мере, наши эксперты усмотрели в том, что «электронный паспорт вакцинации позволит гражданам, получившим прививку от коронавируса, свободно передвигаться», нарушение Конституции.

KURSIV . KZ . «Удар по яйцам» — Куриные яйца в 2020 году подорожали на 20% – это почти в два раза больше, чем рост цен на продовольственные товары в целом (11,3%). За первые 12 дней наступившего года стоимость яиц увеличилась еще на 3,3%. Такая ценовая динамика напрямую связана с сокращением поголовья на казахстанских яичных птицефабриках.

«Сколько денег потратят на крематории в Алматы и Нур-Султане» — Управление комфортной городской среды Алматы провело тендер и выбрало подрядчика – Mega Build Kazakhstan, который будет строить крематорий в мегаполисе. Власти Нур-Султана пока выбрали только разработчика проектно-сметной документации (ПСД) для столичного крематория.

FORBES . KZ . «Алкоголь: как избежать отравления. Советы казахстанцам» — Несмотря на решительные шаги, которые предпринимает государство и бизнес для борьбы с подделками, в Казахстане по-прежнему велика вероятность отравления суррогатным алкоголем.

«Какие профессии пользуются спросом и ждать ли повышения зарплат?» — 2020 год значительно изменил формат работы многих компаний и сотрудников. Сегодня многие работники часто трудятся из дома (некоторые из них и вовсе с марта не возвращались в офисы), а вместо встреч и совещаний проводят онлайн-конференции. При этом, несмотря на трудности в экономике, заметных сокращений на рынке труда не наблюдается. Однако многим казахстанцам все же пришлось поменять профессию. Как меняется рынок труда в Казахстане после карантинов и коронавирусных волн — в материале…

LITER . KZ . «Шестилетний ребенок на машине сбил мать с двумя детьми в СКО. Девушка осталась инвалидом» — Шестилетний ребенок сел за рулем автомобиля и наехал на девушку с двумя детьми. Об этом сообщила сама пострадавшая Дарина ТЮГУМБАЕВА в своем аккаунте в Instagram. По ее словам, в результате ДТП она стала инвалидом второй группы, а виновные так и не понесли наказание.

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