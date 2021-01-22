Рейтинг министров по возрасту. 2021

Самые возрастные министры среди стран ЕАЭС работают в России, Беларуси и Казахстане

Компания Ranking.kz провела исследование, в рамках которого составила рейтинг министерств по возрасту министров. На начало текущего года средний возраст министров стран ЕАЭС составил 49,2 года. Самые молодые министры работают в Армении: средний возраст глав министерств в этой стране составил 45,3 лет. А самые возрастные министры — в России: здесь средний возраст составил 52,2 года. Казахстан, в свою очередь, оказался в середине рейтинга: средний возраст министров в РК — 48 лет.

В целом среди стран Евразийского экономического союза самый возрастной министр работает в России — это министр иностранных дел Сергей Лавров. Его возраст составляет 70,8 года. Самый молодой министр работает в Армении — министр юстиции Рустам Бадасян, возраст которого составляет 30 лет.

Напомним, министерства — это центральные исполнительные органы, руководящие соответствующей отраслью и сферой деятельности. Министры в Республике Казахстан назначаются на должность и освобождаются от должности президентом страны. Сегодня в Казахстане работает 18 министерств.

Непосредственно среди министров Казахстана самыми возрастными являются министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев (58 лет) и министр обороны Нурлан Ермекбаев (также 58 лет).

Самые молодые руководители министерств — новый министр национальной экономики Асет Иргалиев (33 года), министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин (37 лет) и министр образования и науки Асхат Аймагамбетов (38 лет).

В рейтинге стран мира по эффективности работы правительства за 2019 год Казахстан поднялся на 7 строчек и занял 89-е место среди 209 стран мира.

Лидерами этого рейтинга стали Сингапур, Швейцария и Дания. Индекс включает показатели, измеряющие качество государственных услуг, качество разработки и реализации внутренней государственной политики, уровень доверия населения к внутренней политике, проводимой правительством, качество функционирования государственного аппарата и работы государственных служащих, их компетенцию, степень их независимости от политического давления и так далее.

Информация предоставлена Ranking.kz.

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