Туркестан. 22 января. КазТАГ – Полиция опровергла информацию о «столкновении 30 авто» на трассе Шымкент-Туркестан, передает КазТАГ.

«При мониторинге социальных сетей полицейскими выявлено видео ДТП на трассе Шымкент-Туркестан, где якобы столкнулись десятки автомашин. При проверке установлено, что в ДТП столкнулись четыре легковые автомашины. Пострадал водитель «ВАЗ», которому оказали медицинскую помощь в районной больнице. Автотранспорту нанесен материальный ущерб», — сообщили в пресс-службе департамента полиции (ДП) Туркестанской области в пятницу.

Как отмечается, из-за ДТП на дороге образовался затор, в котором застряли десятки автомашин.

«Силами личного состава Ордабасинского РОП и инспекторов батальона патрульной полиции оказана помощь водителям и пассажирам, застрявшим на дороге. Полицейские доставили людей в пункты обогрева, оказали помощь в отбуксировке автотранспорта, ликвидации затора и очистке дорог от снега», — добавили в ДП.

Полицейские указали на то, что в Туркестанской области идет снегопад и дует сильный ветер, из-за чего затруднено движение автотранспорта.

«На сегодня временно приостановлено движение на трассе Алматы-Ташкент-Термез, возле села Шакпак-баба в Тулькубасском районе, на дорогах областного значения в Байдибекском районе (КХ- 1, Кошкарата-Жарыкбас-Бирлик) и ограничено движение на трассе М-32, Самара-Шымкент в районе Шубар Ордабасинского района. Для очистки дорог от снега задействованы 49 единиц спецтранспорта на трассе республиканского значения и 44 единицы на дорогах областного значения, в том числе снегоуборочной техники», — уточнили полицейские.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, автор которого запечатлел момент ДТП при гололеде и утверждает, что недалеко от места съемок якобы столкнулись около 30 автомобилей.