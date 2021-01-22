Алматы. 22 января. КазТАГ – Ратифицированный 50 странами Договор о запрещении ядерного оружия официально вступил в силу, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Сегодня, 22 января 2021 года, вступил в силу принятый в 2017 году Договор о запрещении ядерного оружия. Это стало возможным благодаря тому, что его ратифицировали 50 государств», — говорится в сообщении в пятницу.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что ядерное оружие представляет для человечества «растущую угрозу», и призвал объединиться, чтобы добиваться его полной ликвидации.

«Договор является важным шагом на пути к достижению цели построения мира, свободного от ядерного оружия, и убедительной демонстрацией поддержки в отношении многосторонних подходов к ядерному вооружению», — сказал Гутерриш.

Он воздал должное государствам, которые ратифицировали договор, и высоко оценил усилия гражданского общества, способствовавшие вступлению Договора в силу.

«Те, кто пережил ядерные взрывы и ядерные испытания, предоставили трагические свидетельства и стали той моральной силой, которая стоит за Договором. Вступление Договора в силу – это дань уважения их непоколебимым усилиям в отстаивании своей позиции», — подчеркнул генсек ООН.

Договор о запрещении ядерного оружия приняли в июле 2017 года. Тогда его поддержали 122 государства. Одна страна — Нидерланды — проголосовала против и одна — Сингапур — воздержалась.

«Многие государства, в том числе Россия и США, не принимали участия в работе той исторической Конференции. Они заявили, что нет необходимости принимать новый документ, и призвали все страны выполнять Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), вступивший в силу в 1970 году. ДНЯО, с одной стороны, закрепил статус ядерных держав за пятью государствами — Великобританией, США, Китаем, СССР и Францией, а с другой – наложил на все остальные страны обязательство не создавать и не приобретать ядерное оружие», — отметили в ООН.

В Организации указали на то, что в ДНЯО есть статья VI, согласно которой его участники «обязуются в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению». Новый Договор вводит полный запрет на ядерное оружие.

«Каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавливать, не приобретать иным образом, не иметь во владении и не накапливать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства», — звучит первая статья Договора.

Гондурас стал пятидесятым государством, передавшим генсеку ООН свою ратификационную грамоту к этому документу.

В своем заявлении по случаю вступления Договора в силу Антониу Гутерриш подчеркнул, что он «с воодушевлением» готов приступить к выполнению возложенных на него в связи с этим функций. Он напомнил, что ядерное оружие представляет собой растущую угрозу, и призвал международное сообщество срочно принять меры, чтобы обеспечить его ликвидацию и предотвратить «катастрофические для человека и окружающей среды последствия».

«Ликвидация ядерного оружия остается наиболее приоритетной задачей ООН в области разоружения», — добавил Гутерриш и призвал все государства мира объединиться во имя этой цели.

Напомним, Казахстан стал 57-м государством, подписавшим Договор о запрещении ядерного оружия и 26-м, ратифицировавшим его. Документ о ратификации Договора Казахстаном был передан в ООН 30 августа 2019 года.