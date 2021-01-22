Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Шести из девяти инициативных групп отказали в регистрации партий в 2020 году в Казахстане, сообщил министр юстиции Марат Бекетаев.

«В 2020 году девять партий подали заявки. Как вы знаете, есть два этапа: сначала группа людей, которые хотят создать партию, подает заявку, потом, если эта заявка отвечает требованиям, они выходят на второй этап – проводят съезд и собирают подписи. Девять заявок поступило в 2020 году. Из них по шести документы не соответствовали требованиям законодательства, им отказали. Они имеют право исправить все нарушения и заново подать свою заявку. Три группы, которые соответствовали требованиям, им дали уведомления, они должны были провести съезд и внести следующий пакет документов. Одна группа людей провела съезд и внесла пакет документов. Сейчас эта проверка этой документации», — сказал Бекетаев на брифинге в пятницу.

По словам министра, в настоящее время представленные данные проверяются другими государственными органами.

При этом Бекетаев заявил, что не имеет права сообщать, кто именно подавал заявки, и кому было отказано.