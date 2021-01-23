Два рекорда установили легкоатлетки на чемпионате Казахстана

Усть-Каменогорск. 23 января. КазТАГ – Два рекорда манежа установили легкоатлетки Восточного Казахстана на старте чемпионата РК среди юношей и девушек, сообщает Altaynews.

«После первого дня соревнований в активе сборной ВКО три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали. И это – очень хороший результат, учитывая наши кадровые потери. Перед стартом чемпионата наша команда недосчиталась в своих рядах Валерии Бромат, которая гарантированно принесла бы нам награду в беге на 60 м и прыжках в длину. Увы, но на тренировке она подвернула ногу, и, несмотря на неплохое самочувствие, тренер спортсменки решил ее поберечь для выступлений на более крупных стартах», — говорится в сообщении в субботу.

Отмечается, что Артем Сизых завоевал в беге на 60 м бронзовую медаль. Наград в этой дисциплине у ВКО не было с 2016 года. Также «бронзу» завоевала 15-летняя Александра Белогорцева (1,55 м).

В беге на 400 м чемпионом стал Никита Петяхин из Риддера, серебряная медаль у Глеба Павлина из Белоусовки, а бронзовая медаль – у уроженца села Быструха Михаила Горлова. Результат победителя – 51,43 секунды.

«Первую же медаль, причем сразу золотую, сборной ВКО принесла Арина Гладышева из Риддера. В беге на 1500 м она была главной фавориткой, несмотря на то, что была на год младше большинства остальных участниц. В прошлом году она установила новый рекорд Казахстана среди младших девушек, и теперь стоял вопрос о побитии рекорда среди старших девушек, который держится с 1984 года! Но на сей раз рекорд устоял. До него Арине не хватило всего 10 секунд. Но ее итоговый результат – 4:34,08 – стал новым рекордом манежа им. Ольги Рыпаковой», — пишет издание.

Как уточняется, главный фурор произвела Анастасия Рыпакова, выступавшая в прыжках в длину. Как оказалось, результат на чемпионате ВКО, о котором мы сообщали ранее (6,03 м), был только «цветочком». В самой последней попытке Рыпакова совершила прыжок на 6,14 м и перекрыла предыдущий рекорд манежа Рыпаковой сразу на 11 см.

«Чтобы вы понимали, с этим результатом 16-летняя дочь Ольги Рыпаковой, например, в прошлом году стала бы чемпионкой страны среди взрослых! Золото было бы у нее и в году позапрошлом. Так что уже сейчас Анастасия вышла на совершенно взрослые результаты! С 7 медалями в командном зачете сборная ВКО возглавляет рейтинг сборных этого чемпионата», — резюмируется в сообщении.