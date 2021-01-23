На митингах за Навального в России начались столкновения с полицией

Алматы. 23 января. КазТАГ – На митингах в поддержку известного российского оппозиционного лидера и антикоррупционного расследователя Алексея Навального в России начались столкновения с полицией, сообщают российские СМИ.

«В Москве, на Пушкинской площади, где 23 января проходит несанкционированная акция протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, начались задержания. По оценкам корреспондента, задержаны около 40 человек», — сообщает корреспондент РБК с места событий.

Также сообщается, что супруга оппозиционера Юлия Навальная задержана правоохранительными органами.

«Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке», — написала она под фотографией, опубликованной в Instagram.

Telegram-канал «ОВД-Инфо» опубликовал ряд шокирующих видео: в Екатеринбурге ОМОН «кладет протестующих в снег», в Красноярске активистов стражи порядка протащили по брусчатке за руки и ноги, в Москве полицейский задержал ребенка, в Орле митингующих попытались разогнать строительной техникой.

Как уточняется, медицинская помощь потребовалась жителю Новосибирска. Telegram-канал утверждает, что мужчина был избит силовиками. О применении физической силы к митингующим сообщили и в Хабаровске.

В ряде случаев толпе удалось отстоять своих соратников, встав в сцепку.

По данным «ОВД-Инфо», число задержанных по России уже составило 1090 человек.

Ранее сообщалось, что более 100 человек задержаны в России на акциях протеста в поддержку известного российского оппозиционного лидера и антикоррупционного расследователя Алексея Навального.

Напомним, Навальный был задержан 17 января силовиками на паспортном контроле в московском аэропорту «Шереметьево». За задержанием оппозиционера в прямом эфире следили около полумиллиона человек. Политик должен был приземлиться во «Внуково», однако самолет с Навальным перенаправили в другой аэропорт под предлогом того, что на взлетно-посадочной полосе якобы сломалась снегоуборочная техника. 18 января Навальный был арестован на 30 дней по делу, признанному Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) политическим и незаконным.