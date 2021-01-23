Новые санограничения введены в Павлодарской области

Павлодар. 23 января. КазТАГ — Новые санитарные ограничения введены в Павлодарской области, передает КазТАГ.

«Внесены изменения и дополнения в постановление № 1 «Об ограничительных карантинных мерах на территории Павлодарской области» от 17 января 2021 года. Приостановлены межобластные, внутриобластные, междугородние (за исключением Аксу-Павлодар-Аксу объединенный с маршрутом Павлодар-Аксу-Павлодар), межрайонные автобусные, микроавтобусные пассажирские перевозки», — сообщил представитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Гизат Абешев на брифинге в региональной службе коммуникаций в субботу.

Кроме того, приостановлена работа в субботние и воскресные дни (только в режиме доставки/вынос) объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые и др.) с общей заполняемостью не более 30 мест внутри здания, с соблюдением социальной дистанции, расстановкой столов не менее двух метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более четырех-6шести человек.

«Подпункт 52) пункта 1 изложить в следующей редакции: «52) проведение санитарной и дезинфекционной обработки всех торговых объектов, общественного транспорта, такси, промышленных территорий, подъездов, кабин лифтов, организаций и других общественных мест с соблюдением требований Постановления ГГСВ РК №67»», — дополнил спикер.

Накладывается запрет на работу в субботу, воскресенье и праздничные дни центров обслуживания населения филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Павлодарской области. График их работы, а также работы Call center, видео-ассистентов в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 18.00.

Постановление вступает в силу с 00.00 25 января 2021 года, со сроком действия до 00.00 8 февраля 2021 года.

По словам Абешева, такие меры введены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Павлодарской области. Сегодня зарегистрировано 226 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 172 — с симптомами. Среди заболевших 12 школьников и два студента.

Отметим, что локдаун выходного дня вернулся в Павлодарскую область 20 января. Ограничения по субботам и воскресеньям коснулись общественного транспорта. В выходные закрыты сауны, бассейны, спортивные объекты, крытые рынки, торгово-развлекательные центры и дома, непродовольственные магазины, крытые ледяные корты. Изменился режим работы ресторанов, кафе и баров.