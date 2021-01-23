Жильцы нескольких домов в Алматы требуют запретить стройку на их придомовой территории

Алматы. 23 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы жильцы нескольких домов в центре города требуют запретить строительство на их придомовой территории и восстановить незаконно снесенный мини-сквер.

«Это был наш сквер, он был весь зеленый. Здесь огромнейшее количество деревьев было. В начале года один раз приехали спилили, второй, третий под предлогом санитарной обрезки. В конце концов ничего не осталось. Это придворовая территория. Сначала нам сказали, что там будет детская площадка. Потом сказали, что будут строить магазин. Потом сказали, что будет СТО. Сейчас говорят, что тут будет шестиэтажный дом и в нем уже продают квартиры», — сообщили в субботу жители домов, расположенных в квадрате улиц Бухар Жырау-Ауэзова-Габдуллина-Манаса.

Согласно ответу управления градостроительного контроля Алматы, разрешение на строительство на данном участке никому не выдавалось.

«Собственником земельного участка по вышеуказанному адресу является ТОО «Amadeus Hotel Group». Согласно реестра уведомлений, уведомление о начале производства строительно-монтажных работ по выше указанному адресу в управление не поступало, строительно-монтажные работы не ведутся (не начаты)», — говорится в письме за подписью исполняющего обязанности заместителя руководителя К. Сандыбаева.

Тем не менее, участок уже огорожен забором, зеленые насаждения снесены, а внутри огороженного участка были начаты земельные работы. Они были приостановлены после того, как жильцы вызвали на место сотрудников полиции. Какую компанию представляли лица, производившие земельные работы, на каких основаниях они действовали, и какие меры были к ним приняты, жильцам пока выяснить не удалось.

Проводить проверку управление градостроительного контроля отказалось, сославшись на мораторий на проведение проверок субъектов малого предпринимательства.

Городская прокуратура Алматы тоже помочь отказалась.

«Второму адресату сообщается для сведения и разъясняется, что Законом Республики Казахстан «О прокуратуре» определены пределы прокурорского надзора (статьи 6 и 7 Закона). Органы прокуратуры рассматривают обращения при угрозе необратимых последствий (для жизни, здоровья людей или безопасности страны), а также нарушении прав неограниченного круга лиц или лиц, неспособных самостоятельно себя защитить (в силу физических, психических или иных обстоятельств) Данное обращение под вышеуказанные критерии не подпадает, также не исчерпана возможность разрешения поднимаемых вопросов уполномоченными органами. В этой связи обращение направлено в соответствующий государственный орган по компетенции», — сообщил первый заместитель прокурора Алматы Берик Адамов.

Согласно официального ответа управления земельных отношений Алматы, в 2014 году участок был предоставлен физическому лицу акимом города, а затем перепродан. При этом законных правоустанавливающих документов на него не имеется.

«В ходе рассмотрения ЗКД было установлено, что первоначально данный земельный участок был предоставлен физическому лицу на основании постановление акима за № 2/210-3140 от 18.06.2014 года, который в последующим был отчужден третьему лицу на основании гражданско-правовой сделки. Также было выявлено, что в базе автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (АИС ГЗК) правоустанавливающим документом на участок указан приказ Управления Земельных отношений города Алматы №49 от 21.06.2018 года, что не соответствует действительности (…). Следует отметить, землеустроительный проект на данный участок в управление не поступал и не утверждался приказом №49 от 21.06.2018 г. В этой связи в целях проверки законности выдачи идентификационного документа на участок и действий государственной корпорации, управлением будет направлен соответствующий запрос в комитет по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», — говорится в ответе управления.

При этом в управлении пояснили, что согласно Земельному кодексу Республики Казахстан (далее -Кодекс), правоустанавливающий документ на земельный участок — это документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство. передаточный акт или разделительный баланс при реорганизаций негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

На официальной странице Amadeus Hotel Group, указано, что это инвестиционный проект по строительству сети отелей.

«Инвестиционный проект Amadeus hotel group включает открытие отелей с 2020 по 2022 гг. в четырех городах: Алматы, Казань, С-Петербург, Прага.Общий номерной фонд составляет 250 номеров, свыше 11000 м2» — говорится на официальном сайте.

Правда, относительно расположения отеля в Алматы сказано, что он будет находиться «в пяти минутах езды от делового центра города и двух минутах от ТЦ «Есентай молл» Saks fifth avenue.

Кроме того, ТОО «Amadeus hotel group» указано в качестве заказчика жилого комплекса Freedom Apartments.