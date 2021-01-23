Нур-Султан. 23 января. КазТАГ – Снег ожидается в субботу во всех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидается снег, на юге и юго-востоке местами сильный снег. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, в отдельных районах на востоке, юге и юго-востоке республики очень сильный ветер 30 метров в секунду и более», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный с переходом на северный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -19-21, днем -15-17.

В Алматы облачно, временами снег. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10-12, днем -5-7.

В Шымкенте облачно, временами снег, метель Ветер юго-западный 15-20, порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8-10, днем -3-5.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, метель, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области 30 метров в секунду и более. Днем -2-7, ночью -7-12.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем в горных районах 30 метров в секунду и более. Днем -1-6, ночью -5-10.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, ночью временами 30 метров в секунду и более. Днем -13-18, ночью -15-20 (на юге -7-12).

В Карагандинской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -11-16, ночью -15-20.

В Алматинской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, порывы 24-29 метров в секунду. Днем -3-8, ночью -7-12.

В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. Днем -2+3 (на севере -6), ночью -2-7 (на севере -12).

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, местами низовая метель. Днем -2-7 (на юге +1), ночью -13-18 (на юге -8).

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель местами усиление ветра 15-23 метров в секунду. Днем -15-20, ночью -19-24.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, низовая метель местами усиление ветра 15-23 метров в секунду. Днем 0-5 (на севере -9), ночью -13-18 (на юге 10).

В Актюбинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Днем -12-17, ночью -18-23.

В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель, ночью местами усиление ветра 15-23 метров в секунду. Днем -23-28 (на юге -18), ночью -28-33 (на юге -18-23).

В Мангистауской области местами ожидается туман, ночью на севере области гололед. Днем +4+9 (на севере -1), ночью -2+3 (на севере -7).

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем -28-33 (на юге -23), ночью -30-35 (на севере -25).

В Павлодарской области местами ожидается туман. Днем -15-20, ночью -20-25.

«В ближайшие трое суток на отдельных реках юго-востока и юга будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.