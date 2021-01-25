Бывший сотрудник администрации президента стал акимом Семея

Усть-Каменогорск. 25 января. КазТАГ – Назначен аким Семея, сообщает пресс-служба акима Восточно-Казахстанской области.

«По распоряжению главы Восточного Казахстана Даниала Ахметова назначен новый аким города Семей. В ходе ІІ внеочередной сессии городского маслихата, которая прошла сегодня, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Нурымбета Сактаганова», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Сактаганов с мая 2018 года был акимом Улановского района ВКО, до этого с 2012 года был сначала заместителем, а затем (с 2015 года) – первыми заместителем акима ВКО, а еще раньше – в 2010-2012 годы работал государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента.