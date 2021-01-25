Ограничение цен на яйца может вызвать дефицит, лучше сократить число посредников – эксперт

Нур-Султан. 25 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Директивное ограничение цен на яйца может привести к дефициту и импорту яиц, лучше сократить число посредников, считает президент ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана» Руслан Шарипов.

«Ограничение правительством цен на яйца может привести к дефициту товара, а также к импорту пищевого яйца», — сказал Шарипов в понедельник агентству КазТАГ.

По его словам, регулировать цены можно, контролируя торговые надбавки и сокращая длинную логистической цепочки продаж: производитель-оптовик- дистрибьютор-магазин, в результате которой, по его словам, зарабатывают все, кроме птицефабрик.

«Нужна организация прямых продаж от производителя в магазины, минуя оптовиков и дистрибьюторов», — считает глава отраслевого союза.

Также, по его мнению, нужно субсидировать 25% от стоимости приобретенных кормов, субсидировать инвестиции в строительство мощностей хранения кормов, ввести льготное кредитование оборотного капитала для закупа кормовых компонентов по низким ценам в период уборки урожая под залог «товаров в обороте», строить спецсклады для длительного хранения свежего яйца (ОРЦ), субсидировать инвестиции и выдавать льготных кредиты для строительства мощностей по промышленной переработке яйца.

Вместе с тем, считает он, нужно усилить контроль за соблюдением закона о конкуренции и внедрить страхование вптицеводстве, вакцинацию промышленных стад за счет бюджета.

«В проекте по созданию и расширению племенных репродукторов увеличить долю возмещения (государством затрат – КазТАГ) с 25% до 80% или создать СП с долей государства 80% и частного бизнеса – 20%», — считает Шарипов.

Ранее КазТАГ приводил его мнение о том, что рост цен на яйца и мясо курицы вызван удорожанием кормов. Также Шарипов заявил, что летом производители продают яйца ниже себестоимости.