Суд приостановил работу Казахстанского бюро по правам человека и соблюдению законности

Алматы. 25 января. КазТАГ – Суд приостановил работу Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ), сообщила журналист Инга Иманбай.

«Только что суд по жалобе налоговых служб приостановил деятельность Бюро, самой крупной правозащитной организации в центральной Азии на три месяца», — сообщила Иманбай в понедельник.

Напомним, 30 ноября 2020 года правозащитники и НПО Казахстана заявили об единовременной «атаке» со стороны госорганов, в частности – со стороны налоговых службы. Авторы заявления связали «атаку» с политическими событиями, в частности – с шедшей тогда подготовкой к выборам в мажилис. США выразили обеспокоенность действиями властей, а ведущие правозащитные организации мира Amnesty International, Front Line Defenders, Human Rights Watch и International Partnership for Human Rights заявили, что госорганы Казахстана должны прекратить давление на НПО и правозащитников.